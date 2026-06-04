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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 06:38

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* REMY COINTREAU RCOP.PA doit publier jeudi ses résultats annuels avant l'ouverture de la Bourse.

* BOUYGUES BOUY.PA a annoncé mercredi soir que sa filiale Colas avait remporté la première phase des travaux du tramway d'Helsinki.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4261OA

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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