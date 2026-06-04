* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* REMY COINTREAU RCOP.PA doit publier jeudi ses résultats annuels avant l'ouverture de la Bourse.
* BOUYGUES BOUY.PA a annoncé mercredi soir que sa filiale Colas avait remporté la première phase des travaux du tramway d'Helsinki.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4261OA
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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