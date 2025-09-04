 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 469,97
+1,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA a livré 61 avions en août, ce qui porte à 434 le nombre d'appareils livrés par le premier constructeur aéronautique mondial depuis le début de l'année, ont indiqué des sources industrielles mercredi.

Par ailleurs, la compagnie aérienne FINNAIR FIA1S.HE a annoncé mercredi envisager de commander jusqu'à 30 avions auprès d'Airbus alors que sa flotte actuelle dispose de 80 appareils, dont 15 qu'elle cherche à remplacer.

* BIOMÉRIEUX BIOX.PA et VOLTALIA VLTSA.PA doivent publier leurs résultats trimestriels respectifs ce jeudi avant l'ouverture de la Bourse de Paris.

* OPAP OPAr.AT - Le premier groupe grec de jeux de hasard a fait état mercredi d'une hausse de son chiffre d'affaires brut de 4,7% au titre du deuxième trimestre, grâce à une forte croissance de ses activités de casinos en ligne et à une performance stable de ses jeux de loterie.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3UL10E

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

AIRBUS
184,700 EUR Euronext Paris +3,09%
BIOMERIEUX
117,900 EUR Euronext Paris +1,81%
FINNAIR
3,081 EUR LSE Intl -1,03%
VOLTALIA
6,560 EUR Euronext Paris -2,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A lunar eclipse turns the Moon near the Australian capital city of Canberra on March 14, 2025 ( AFP / Izhar KHAN )
    Eclipse totale et nouvelle Lune de sang dimanche
    information fournie par AFP 04.09.2025 05:02 

    Les passionnés d'astronomie auront une chance d'apercevoir dimanche une Lune de sang, à l'occasion d'une éclipse lunaire totale, observable surtout en Asie mais aussi à la marge en Europe et en Afrique. Ce phénomène qui teinte de rouge le satellite de la Terre, ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 03/09/2025
    Top 5 IA du 03/09/2025
    information fournie par Libertify 04.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alphabet , Derichebourg , Rexel , SCOR , Sodexo . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Les leaders européens, Volodymyr Zelensky et Donald Trump, à la Maison Blanche, le 18 août 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Ukraine: "prêts" sur les garanties de sécurité, les Européens vont tester les engagements de Trump
    information fournie par AFP 04.09.2025 04:25 

    Les soutiens européens de l'Ukraine se réunissent jeudi pour tester l'engagement des Etats-Unis pour la sécurité future de l'Ukraine, alors que les efforts de paix de Donald Trump patinent et que Vladimir Poutine, fort de ses soutiens internationaux, paraît plus ... Lire la suite

  • Un maïeuticien, déjà condamné à 12 ans de prison pour 11 viols sur des patientes, comparaît à nouveau devant la cour criminelle de l'Hérault pour des faits semblables commis sur six autres femmes ( AFP / LOIC VENANCE )
    Un homme sage-femme, déjà condamné, à nouveau jugé pour viols de patientes
    information fournie par AFP 04.09.2025 04:00 

    Un maïeuticien, déjà condamné à 12 ans de prison pour 11 viols sur des patientes, comparaît à nouveau à partir de jeudi devant la cour criminelle de l'Hérault pour des faits semblables commis sur six autres femmes. Lionel Charvin, 54 ans, a été reconnu coupable ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank