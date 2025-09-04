Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA a livré 61 avions en août, ce qui porte à 434 le nombre d'appareils livrés par le premier constructeur aéronautique mondial depuis le début de l'année, ont indiqué des sources industrielles mercredi.

Par ailleurs, la compagnie aérienne FINNAIR FIA1S.HE a annoncé mercredi envisager de commander jusqu'à 30 avions auprès d'Airbus alors que sa flotte actuelle dispose de 80 appareils, dont 15 qu'elle cherche à remplacer.

* BIOMÉRIEUX BIOX.PA et VOLTALIA VLTSA.PA doivent publier leurs résultats trimestriels respectifs ce jeudi avant l'ouverture de la Bourse de Paris.

* OPAP OPAr.AT - Le premier groupe grec de jeux de hasard a fait état mercredi d'une hausse de son chiffre d'affaires brut de 4,7% au titre du deuxième trimestre, grâce à une forte croissance de ses activités de casinos en ligne et à une performance stable de ses jeux de loterie.

(Rédigé par Claude Chendjou)