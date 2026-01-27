Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* PUMA PUMG.DE - La société chinoise Anta Sports Products 2020.HK a annoncé mardi qu'elle allait racheter 29,06% des parts du groupe allemand auprès de la famille Pinault pour 1,5 milliard d'euros, devenant ainsi le premier actionnaire de l'équipementier sportif allemand.

* SECTEUR AUTOMOBILE .SXAP - Les ventes de véhicules électriques ont pour la première fois en décembre dépassé les ventes de véhicules à essence dans l'Union européenne, montre un rapport publié mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), alors même que des décideurs ont proposé d'assouplir les réglementations "vertes".

* RENAULT RENA.PA - Le directeur général de la marque Renault a déclaré mardi que l'accord commercial entre l'UE et l'Inde allait renforcer la volonté du groupe d'investir sur les deux continents.

* AIRBUS AIR.PA - La filiale Airbus Helicopters a fait état lundi de 544 commandes brutes en 2025.

* ID LOGISTICS IDLA.PA a annoncé lundi un chiffre d'affaires de 3,737 milliards d'euros pour 2025, en hausse de 14,2% par rapport à 2024, tout en restant "attentif" à la montée en productivité des sites récemment ouverts et en confirmant son engagement à saisir les opportunités de croissance externe.

* OPMOBILITY OPM.PA a annoncé mardi avoir signé avec Hyundai Mobis 012330.KS un protocole d'accord en vue d'une potentielle acquisition d'une participation de contrôle dans son activité éclairage.

* UBISOFT UBIP.PA prévoit de supprimer jusqu'à 200 emplois à son siège social dans le cadre d'une restructuration, a rapporté lundi l'agence Bloomberg.

* TOTALENERGIES TTEF.PA - Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation à "alléger" contre "conserver".

* SANOFI SASY.PA - Citigroup entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours à 85 euros.

* LVMH LVMH.PA - Le géant français du luxe publiera ses résultats annuels mardi après la clôture de la Bourse.

* FNAC DARTY FNAC.PA - Kepler Cheuvreux a abaissé son conseil à "conserver" contre "acheter".

* ROCHE ROG.S - Le laboratoire pharmaceutique suisse a annoncé mardi que les essais cliniques de phase II menés sur son médicament expérimental contre l'obésité CT-388 avaient montré des résultats positifs.

* DR MARTENS DOCS.L - Le fabricant britannique de bottes a annoncé mardi que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 devrait rester globalement stable à taux de change constant.

* EVOKE a fait état mardi d'une baisse de 3% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente et s'est abstenu de fournir des prévisions, le groupe réexaminant ses options stratégiques après l'augmentation des taxes sur le secteur des jeux d'argent dans le budget britannique.

* SANDVIK SAND.ST - Le fabricant suédois d'équipements miniers et d'outils de coupe a publié mardi un bénéfice net supérieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, grâce à une forte activité minière et à des prix élevés des matières premières qui ont stimulé la demande, et a proposé une augmentation du dividende.

* GETINGE GETIb.ST - Le fabricant suédois d'équipements médicaux a fait état mardi de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, affectés par les droits de douane américains et des taux de change défavorables.

(Rédigé par Blandine Hénault et Diana Mandia)