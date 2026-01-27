 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Laboratoire Servier : la rentabilité progresse, l'oncologie monte en puissance
information fournie par Boursorama avec AFP 27/01/2026 à 09:06

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

La rentabilité du groupe pharmaceutique français Servier a continué de progresser sur l'exercice 2024-2025, marqué par un dépassement de son objectif de chiffre d'affaires grâce à son activité en oncologie, en particulier aux États-Unis.

Lors de cet exercice clos fin septembre, le numéro deux des laboratoires français a enregistré un bénéfice net de 659 millions d'euros, en hausse de 63,4% par rapport à l'exercice précédent.

Son chiffre d'affaires annuel a augmenté de 16,2%, dépassant l'objectif fixé à 6 milliards d'euros, pour atteindre 6,9 milliards d’euros de revenus, porté par les ventes en oncologie.

Celles-ci ont continué de progresser (+54,6% à 2,21 milliards d’euros), représentant désormais 32,2% du chiffre d’affaires du groupe, contre 24,2% lors de l'exercice précédent.

Cette croissance est liée à "une augmentation importante du volume des ventes en oncologie avec la mise à disposition du médicament Voranigo aux États-Unis", un traitement du cancer du cerveau approuvé outre-Atlantique depuis 2024, précise Servier dans un communiqué.

Cette thérapie ciblée pour traiter le gliome de grade 2 avec mutation, un cancer rare et difficile à traiter, a été autorisée en septembre 2025 par l'Union Européenne, zone géographique qui pèse pour 40,5% du chiffre d’affaires du groupe.

"Plus de 5.500 patients sont traités aux États-Unis et dans le monde grâce à des programmes d’accès précoces", souligne l'entreprise gouvernée par une fondation.

Son activité historique — cardio-métabolisme et maladies veineuses — a progressé de 1,8% pour atteindre 2,97 milliards d’euros, soutenue par les ventes de son médicament phare Daflon utilisé pour traiter l'insuffisance veineuse et les hémorroïdes. Elle représente 43,3% du chiffre d’affaires de l’exercice 2024-2025.

Ces résultats financiers permettent à Servier de confirmer ses objectifs à horizon 2030, notamment un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros.

Le groupe poursuit parallèlement son ambition de devenir un acteur "de premier plan en neurologie", ciblant les épilepsies réfractaires, les troubles rares du mouvement et les maladies neuromusculaires, selon son communiqué.

A ce jour, huit projets de recherche et trois projets en développement figurent dans son réservoir de lancements potentiels à venir dans cet autre domaine jugé prioritaire.

Résultats d'entreprise

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un logo de Renault à l'extérieur d'un concessionnaire automobile Renault à Arnhem
    La stratégie de Renault en Inde confortée par l'accord avec l'UE selon le directeur général de la marque
    information fournie par Reuters 27.01.2026 10:22 

    Renault s'est félicité mardi de l'annonce d'un accord commercial de grande ampleur entre l'Union européenne et l'Inde, qui ‍vient conforter selon lui sa stratégie de développement sur le marché indien. "Il montre la direction et cette capacité à travailler plus ... Lire la suite

  • Une basket Puma Speedcat OG à la Maison Puma Mostro à Paris
    La famille Pinault vend sa participation de 29% à Anta Sports
    information fournie par Reuters 27.01.2026 10:22 

    La plus grande marque chinoise d'articles de sport Anta Sports Products a annoncé mardi le rachat de la participation de 29,06% détenue par la famille Pinault dans Puma pour 1,5 milliard d’euros, devenant ainsi le premier actionnaire de l'équipementier sportif ... Lire la suite

  • BURELLE : L'indécision domine
    BURELLE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 27.01.2026 10:09 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le Premier ministre indien Narendra Modi, au centre, avec à sa gauche le président du Conseil européen Antonio Costa et à sa droite la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à New Delhi, le 26 janvier 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Commerce: l'Inde et l'UE concluent "l'accord de tous les accords"
    information fournie par AFP 27.01.2026 10:03 

    L'Inde et l'Union européenne (UE) ont officialisé mardi la conclusion d'un ambitieux accord de libre-échange commercial qui, au terme de vingt ans de négociations, va créer "une zone de libre-échange de 2 milliards de personnes". Dans un contexte géopolitique mondial ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank