OPmobility annonce un accord avec Hyundai Mobis pour un éventuel rachat de son activité éclairage

Le logo de Hyundai Mobis lors du Salon de l'automobile de Séoul 2019 à Goyang

OPmobility a annoncé ‍mardi avoir signé avec Hyundai Mobis un protocole ‌d’accord en vue d'une potentielle acquisition ​d'une participation de ⁠contrôle dans son activité éclairage.

"Une combinaison des ⁠activités ‍éclairage des deux ⁠entreprises permettrait de leur donner une nouvelle ​dimension, de renforcer leur leadership technologique et ⁠commercial tout ​en générant des économies ​de ​coûts", indique le groupe ​dans ⁠un communiqué.

Les détails concernant les principes de la transaction seront ‌déterminés durant le prochain processus de négociation, ajoute OPmobility.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine ‌Hénault)