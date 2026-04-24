Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ACCOR ACCP.PA a fait état jeudi d'un revenu par chambre disponible (RevPAR), l'un des principaux indicateurs de performance du secteur, en hausse de 5,1% au premier trimestre, le groupe citant malgré tout une activité "fortement impactée" au Moyen-Orient en raison du conflit en Iran.

* VINCI SGEF.PA a fait état jeudi d'une stabilité de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 16,3 milliards d'euros, le groupe citant les changements de périmètre ayant permis de compenser l’effet défavorable des variations de change.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en recul de 2,3% au premier trimestre, à 11,1 milliards d'euros, le groupe citant un repli moins important que prévu.

* VALEO VLOF.PA a fait état jeudi d'une hausse de 1,3%, à périmètre et taux de change constants, de son chiffre d'affaires au premier trimestre, qui ressort supérieur aux attentes, et confirmé ses objectifs annuels malgré les tensions liées au conflit au Moyen-Orient.

* GROUPE BOLLORÉ BOLL.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 6,5% à périmètre et taux de change constants au premier trimestre, à 815 millions d'euros.

* GROUPE ADP ADP.PA a annoncé jeudi avoir signé des accords avec GMR Group portant sur la cession de titres représentant jusqu'à 7,3% du capital de GMR Airports Ltd (GAL)

GMRI.NS , pour une trésorerie estimée à 924 millions d'euros.

* GROUPE SEB SEBF.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 2,7% au premier trimestre mais en baisse de 1,1% à données publiées, citant un effet de change négatif.

* TIKEHAU CAPITAL TKOO.PA a fait état jeudi d'une forte baisse sur un an de sa collecte nette au premier trimestre, en raison principalement de sorties enregistrées dans l'activité "Capital markets strategies" liées au crédit.

* UBISOFT UBIP.PA - L'éditeur français de jeux vidéo a annoncé jeudi qu'"Assassins Creed Black Flag Resynced", le remake d'un opus à succès sorti en 2013 et issu de sa série phare, "Assassin's Creed", serait disponible le 9 juillet 2026.

Il s'agit du premier lancement de jeu pour Ubisoft depuis la révision à la baisse de ses perspectives financières en janvier.

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (URW) URW.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires total de 908,2 millions d'euros, en baisse de 3,7% sur un an, le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux citant notamment l'effet des cessions réalisées en 2025 et au premier trimestre 2026 et l'impact négatif des taux de change.

* CLARIANE CLARI.PA (ex-Korian) a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en croissance organique de 4,9%, tout en confirmant l'ensemble de ses objectifs jusqu'en 2028.

* FNAC DARTY FNAC.PA - Le chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre a légèrement progressé grâce à de bonnes performances en Europe et une croissance de ses ventes en ligne.

* NEXITY NEXI.PA a fait état d'un chiffre d'affaires total en recul de 12% au premier trimestre, à 518 millions d'euros, le groupe immobilier confirmant également ses objectifs annuels.

* CARMILA CARM.PA a fait état jeudi d'une croissance organique de 1,2% des loyers nets au premier trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de résultat net récurrent par action.

* DEEZER DEEZR.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires à 131,9 millions d'euros au titre du premier trimestre, soit en rythme annuel une hausse de 1,6% et une progression de 0,9% à taux de changes constant.

* LISI GFII.PA - Le groupe, qui fournit les industries aéronautique et automobile et a intégré le SBF 120 en décembre 2025, a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 10,9% à taux de change et périmètre constants au premier trimestre, tout en citant un fort effet de change défavorable.

* SIEMENS ENERGY ENR1n.DE a relevé jeudi ses perspectives pour 2026, rejoignant ses pairs qui ont bénéficié d'une hausse de la demande pour les centres de données nécessitant des équipements d'alimentation électrique.

* VOLKSWAGEN VOWG.DE , PORSCHE AG PSHG_p.DE - Les ventes et les livraisons au Moyen-Orient du constructeur italien de voitures de sport de luxe Lamborghini, propriété de Volkswagen, dont la maison mère est Porsche, sont au point mort, le conflit au Moyen-Orient entraînant une fermeture forcée des concessions et bloquant les expéditions, a déclaré jeudi son directeur général Stephan Winkelmann.

* UNICREDIT CRDI.MI a dit jeudi détenir une participation de 8,72% dans GENERALI GASI.MI , lors de son assemblée générale annuelle (AGA). L'avenir de Generali, premier groupe d'assurance italien, est devenu un enjeu majeur dans le contexte de la vague de consolidation en cours dans la finance dans la péninsule, et des factions rivales s'affrontent depuis longtemps au sujet de sa gouvernance.

* ADYEN ADYEN.AS a annoncé jeudi son intention d'acquérir Talon.One pour permettre la prise de décision en temps réel sur tous les canaux commerciaux, dans le cadre d'une transaction qui devrait être conclue au cours du second semestre 2026 et pour laquelle le montant n'a pas été dévoilé. Adyen prévoit par ailleurs une croissance de son chiffre d'affaires de 20% au premier trimestre à taux de change constant, à 620,8 millions d'euros.

* FORVIA FRVIA.PA et SPIE SPIE.PA doivent publier ce vendredi leurs résultats financiers respectifs avant l'ouverture des marchés.

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(Rédigé par Claude Chendjou)