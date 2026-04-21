Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* THALES TCFP.PA a fait état mardi de ventes trimestrielles supérieures aux attentes, avec une hausse de près de 10% en données organiques, grâce à une accélération des livraisons de sa division défense.

* AIRBUS AIR.PA a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société française de cybersécurité Quarkslab.

* ATOS ATOS.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse organique de 11% au premier trimestre, citant une progression légèrement plus graduelle qu'anticipé et notamment modérée en Amérique du Nord.

* VIVENDI VIV.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 1,3% à taux de change et périmètre constants au premier trimestre, à 69 millions d'euros, la holding française citant le succès de Gameloft.

* OPMOBILITY OPM.PA a fait état mardi d'un recul de 0,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à périmètre et changes constants, pénalisé par les faiblesses persistantes du secteur automobile.

* MERCIALYS MERY.PA - La société foncière française a fait état lundi d'une hausse de 1,7% à périmètre courant de ses revenus locatifs bruts au premier trimestre, tout en confirmant ses objectifs financiers pour 2026, malgré un environnement macroéconomique incertain marqué par l'attentisme des ménages.

* BEIERSDORF BEIG.DE - Le groupe allemand de biens de consommation a fait état mardi d'une baisse de ses ventes trimestrielles, pénalisée par une faible croissance de sa marque phare Nivea et par des perturbations en Chine et dans les grands magasins américains pour sa marque de luxe La Prairie.

* COMMERZBANK CBKG.DE a annoncé lundi avoir rejeté l'offre publique d'achat d'UNICREDIT CRDI.MI , accusant la banque italienne de "manoeuvres hostiles et de descriptions trompeuses".

* ASSOCIATED BRITISH FOODS ABF.L a décidé de scinder Primark de ses activités alimentaires à la suite d'un examen de la structure du groupe, annonce mardi le groupe britannique.

* CREST NICHOLSON CRST.L - Le constructeur britannique de logements annonce mardi vouloir un assouplissement de ses engagements bancaires alors que le secteur est sous tension en raison de la guerre en Iran.

* BRITISH LAND COMPANY BLND.L - Le groupe immobilier britannique a relevé mardi ses prévisions de bénéfices pour les exercices 2026 et 2027, grâce à la forte croissance des loyers de bureaux à Londres, portée par l'intelligence artificielle (IA) et les entreprises technologiques.

* Jupiter Fund Management JUP.L - Le fonds britannique a fait état mardi d'entrées nettes de 1,5 milliard de livres sterling au premier trimestre, grâce à une forte demande des clients, l'incertitude entourant le conflit iranien ayant toutefois modéré certains flux.

* RIO TINTO RIO.AX RIO.L - Le groupe minier a averti mardi d'une visibilité limitée sur les effets de la guerre au Moyen-Orient sur ses chaînes d'approvisionnement pour le second semestre, tandis qu'une hausse de la production de ses opérations de Pilbara a stimulé les ventes de minerai de fer au premier trimestre.

* ENAGAS ENAG.MC - Le gestionnaire du réseau gazier espagnol a annoncé mardi avoir conclu un accord avec le fonds souverain singapourien GIC pour acquérir une participation de 31,5% dans le gestionnaire du réseau gazier français Terega pour 573 millions d'euros.

* EQT EQTAB.ST , groupe d'investissement suédois, et Omers, fonds de pension canadien, ont proposé d'accroître leur investissement dans le fournisseur d'accès internet haut débit Deutsche Glasfaser à près de 5 milliards d'euros, rapporte mardi le Financial Times.

* KERING PRTP.PA - HSBC a abaissé sa recommandation sur le titre à "conserver" contre "acheter".

* SAFRAN SAF.PA - Jefferies a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

(Rédigé par Coralie Lamarque et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)