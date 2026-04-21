Thales : croissance organique de près de 10% des ventes au T1

Illustration du logo de Thales et un graphique boursier en hausse

Thales a fait état ‌mardi de ventes trimestrielles supérieures aux attentes, avec une hausse ​de près de 10% en données organiques, grâce à une accélération des livraisons de sa division défense.

Sur la période janvier-mars, le ​chiffre d'affaires de l'équipementier français pour l'aérospatiale, la sécurité et la défense a ​progressé de 9,7% sur un an ⁠à 5,32 milliards d'euros, contre un consensus de 5,19 ‌milliards d'euros.

La division défense a représenté à elle seule plus de la moitié des ventes trimestrielles, profitant ​de projets d'extension de ‌capacités mis en oeuvre ces dernières années.

Au cours ⁠d'une conférence de presse, le directeur financier de Thales, Pascal Bouchiat, a déclaré que le début d'année avait "dépassé les attentes" ⁠du groupe.

Toutefois, les ‌nouvelles commandes ont progressé moins qu'attendu au premier trimestre, ⁠en dépit du bond de 75% des commandes pour ‌la division défense. Elles se sont établies à ⁠4,65 milliards d'euros, alors que les analystes anticipaient 4,85 ⁠milliards d'euros de ‌nouvelles commandes, selon des données compilées par Thales.

La crise au ​Moyen-Orient constitue une "incertitude positive" pour ‌le groupe, a déclaré Pascal Bouchiat, rapportant que les clients régionaux de Thales lui ​ont demandé d'accroître les livraisons pour répondre à l'utilisation accrue d'équipements. Le directeur financier a toutefois prévenu que ⁠tout impact significatif sur le chiffre d'affaires interviendrait plutôt au second semestre voire l'an prochain.

Thales a dit mardi maintenir sa prévision de croissance organique de son chiffre d'affaires annuel de 6% à 7%.

(Hugo Lhomedet, avec la contribution de Gianluca Lo Nostro, édité ​par Augustin Turpin)