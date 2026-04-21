Thales : croissance organique de près de 10% des ventes au T1

Illustration du logo de Thales et un graphique boursier en hausse
Thales a fait état mardi de ventes trimestrielles supérieures aux attentes, avec une hausse de près de 10% en données organiques, grâce à une accélération des livraisons de sa division défense.
Sur la période janvier-mars, le chiffre d'affaires de l'équipementier français pour l'aérospatiale, la sécurité et la défense a progressé de 9,7% sur un an à 5,32 milliards d'euros, contre un consensus de 5,19 milliards d'euros.
La division défense a représenté à elle seule plus de la moitié des ventes trimestrielles, profitant de projets d'extension de capacités mis en oeuvre ces dernières années.
Au cours d'une conférence de presse, le directeur financier de Thales, Pascal Bouchiat, a déclaré que le début d'année avait "dépassé les attentes" du groupe.
Toutefois, les nouvelles commandes ont progressé moins qu'attendu au premier trimestre, en dépit du bond de 75% des commandes pour la division défense. Elles se sont établies à 4,65 milliards d'euros, alors que les analystes anticipaient 4,85 milliards d'euros de nouvelles commandes, selon des données compilées par Thales.
La crise au Moyen-Orient constitue une "incertitude positive" pour le groupe, a déclaré Pascal Bouchiat, rapportant que les clients régionaux de Thales lui ont demandé d'accroître les livraisons pour répondre à l'utilisation accrue d'équipements. Le directeur financier a toutefois prévenu que tout impact significatif sur le chiffre d'affaires interviendrait plutôt au second semestre voire l'an prochain.
Thales a dit mardi maintenir sa prévision de croissance organique de son chiffre d'affaires annuel de 6% à 7%.
(Hugo Lhomedet, avec la contribution de Gianluca Lo Nostro, édité par Augustin Turpin)
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