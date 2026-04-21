Basketball: Wembanyama élu meilleur défenseur de la saison en NBA

L'attaquant des San Antonio Spurs Victor Wembanyama

‌Victor Wembanyama, l'intérieur ​des San Antonio Spurs âgé de 22 ​ans, a été désigné ​lundi meilleur défenseur ⁠de la saison ‌de NBA, le championnat nord-américain de ​basketball, ‌une récompense qui ⁠lui a été attribuée à l'unanimité.

Cette annonce ⁠est ‌survenue alors que les ⁠Spurs disputent ‌le premier ⁠tour des play-offs face ⁠aux Portland ‌Trail Blazers.

"Wemby", finaliste ​des ‌Jeux olympiques de Paris en 2024 avec ​l'équipe de France, ⁠est également en lice pour le titre de meilleur joueur de la saison NBA (MVP).

(Rédaction de ​Paris)