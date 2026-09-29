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Waga Energy poursuit sa croissance mais décale plusieurs objectifs
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 07:26

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Le spécialiste de la production de biométhane a publié un chiffre d'affaires de 33,5 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 22% sur un an, porté par une progression de 27% des revenus récurrents, qui a plus que compensé la chute de 78% des ventes d'équipements.

Le groupe a enregistré un deuxième semestre consécutif d'Ebitda positif, à 0,5 million d'euros, soit une amélioration de 0,8 million sur un an. L'Ebitda Projets a progressé de 2,4 millions, à 13,4 millions d'euros, avec un taux de conversion en cash-flows Projets de 97%.

L'expansion du parc de Wagabox a toutefois pesé sur les flux de trésorerie. Les investissements ont atteint 57 millions d'euros et le free cash-flow après intérêts s'est établi à -67 millions, tandis que la perte nette a atteint 12,4 millions d'euros. Au 30 juin, le groupe disposait d'une liquidité totale de 210 millions d'euros, avant 136 millions de nouveaux financements signés en juillet.

Waga Energy exploite désormais 38 unités représentant une capacité installée de 2,1 TWh par an et en compte 21 autres en construction. Une fois ses 59 projets livrés, le portefeuille devrait générer environ 264 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel récurrent contractualisé, contre 177 millions un an auparavant.

Le groupe fait néanmoins face à des délais de mise en service plus longs que prévu aux Etats-Unis et à un marché américain du biométhane plus concurrentiel. Il estime par ailleurs difficile de mettre en service ses 19 projets américains éligibles aux crédits d'impôt ITC suffisamment tôt pour monétiser l'intégralité de ces avantages avant le 30 juin 2028.

Dans ce contexte, Waga Energy décale plusieurs de ses ambitions. Les objectifs d'environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, de 4 TWh de capacité installée et de 660 000 tonnes équivalent CO2 d'émissions évitées en 2026 sont désormais attendus vers la mi-2028. L'objectif de plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel récurrent contractualisé, initialement fixé à fin 2026, est quant à lui repoussé de six à douze mois, autour du second semestre 2027.

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