 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Casseurs-payeurs": après les violences du 17 octobre, la réponse législative au Sénat
information fournie par AFP 21/10/2026 à 02:47

Ajouter Boursorama à vos sources

Une échelle enfoncée au travers d'une fenêtre de l'Hôtel de Nesmond, la résidence officielle du préfet de Gironde, à Bordeaux, le 18 octobre 2026 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Une échelle enfoncée au travers d'une fenêtre de l'Hôtel de Nesmond, la résidence officielle du préfet de Gironde, à Bordeaux, le 18 octobre 2026 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Une réponse législative après un week-end de violences? Le projet de loi "casseurs-payeurs" et ses mesures décriées instaurant une responsabilité civile collective pour les dommages causés lors d'attroupements démarre mercredi son parcours parlementaire en commission au Sénat, où il pourrait déjà être durci.

Défendue depuis plusieurs semaines par le gouvernement, inscrite à l'ordre du jour du Sénat en pleine mobilisation des lycéens, cette initiative arrive au Parlement quelques jours après les multiples scènes de pillages et dégradations survenues en marge des manifestations du 17 octobre dans plusieurs villes de France.

"Beaucoup se payent de mots dans la campagne présidentielle. Il y a là l'occasion de faire œuvre utile avant cette élection présidentielle", a lancé mardi le Premier ministre Sébastien Lecornu depuis l'Assemblée nationale, jugeant son texte "absolument indispensable" et se disant déterminé à le mener "à son terme" dans les prochains mois.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, à Paris, le 20 octobre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, à Paris, le 20 octobre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

La commission des Lois du Sénat, dominé par une alliance entre la droite et les centristes, devrait l'adopter largement, à huis clos, en fin de matinée, en y apportant diverses modifications. Mais les débats les plus importants auront lieu dans l'hémicycle, mardi 27 octobre, avec de profondes divergences en vue.

Avec ce texte, le gouvernement veut créer une responsabilité collective pour toute personne appartenant à un groupement ayant commis des dégradations, sans besoin de prouver qu'elle-même en est l'auteur.

Cette nouvelle forme de responsabilité civile, assortie de plusieurs conditions, serait plafonnée à 10.000 euros par personne, redevables à la victime, aux assureurs voire à l'Etat s'il se retourne contre l'auteur.

Le projet gouvernemental entend aussi mobiliser les allocations familiales et les aides personnelles au logement des fauteurs de trouble qui ne pourraient pas payer.

Une "arme" anti-manifs ?

Une circulaire a déjà été annoncée lundi par le gouvernement pour déduire des aides sociales versées les revenus tirés du recel des pilleurs.

"En cas de défaut (de paiement) il ne faut rien s'interdire, y compris sur les prestations sociales, car le pacte de solidarité a été rompu", a martelé dans Le Figaro le président du Sénat Gérard Larcher.

Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'adresse à la presse au Palais du Luxembourg, à Paris, le 1er octobre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'adresse à la presse au Palais du Luxembourg, à Paris, le 1er octobre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Très favorable au texte et très remonté face aux événements des derniers jours, le ténor des Républicains a estimé que la France avait été "prise en flagrant délit de faiblesse" le 17 octobre.

Dans un hémicycle sénatorial qui penche un peu plus à droite depuis l'irruption d'un groupe Rassemblement national après les sénatoriales fin septembre, le durcissement du texte est envisageable, avec des mesures déjà proposées de longue date par Marine Le Pen.

Dès le stade de la commission, plusieurs amendements de la droite et des centristes proposent d'élargir les prestations sociales susceptibles d'être mobilisées par ce nouveau mécanisme, comme le RSA par exemple.

D'autres visent à infliger une peine complémentaire d'interdiction du territoire français (ITF) à l'encontre des étrangers condamnés pour certaines infractions graves susceptibles d'être commises lors de "violences urbaines".

"Les Français ne peuvent pas comprendre que ceux qui se livrent à des saccages organisés ne rendent pas de comptes", s'indigne le sénateur LR David Margueritte, corapporteur de ce projet de loi, dont il salue les "vertus dissuasive et réparatrice".

Un magasin d'alcool saccagé deux jours après une manifestation nationale, dans le centre de Paris, le 19 octobre 2026 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Un magasin d'alcool saccagé deux jours après une manifestation nationale, dans le centre de Paris, le 19 octobre 2026 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Cet élu proche de Bruno Retailleau présentera mercredi soir, aux côtés du sénateur Horizons Olivier Bitz, un rapport sur "l'avenir du maintien de l'ordre", promettant 30 propositions pour "reprendre le contrôle".

La gauche est hostile au projet qu'elle juge tantôt inapplicable, tantôt inconstitutionnel. "Plus aucune manifestation ne pourra avoir lieu dans ce pays" si le texte est voté, s'est inquiété le communiste Fabien Gay sur Public Sénat.

La cheffe des députés Insoumis Mathilde Panot a elle fustigé "une arme de répression massive contre toutes les mobilisations". "C'est un cadeau au RN", s'agace pour sa part une source parlementaire écologiste.

Côté socialiste, le chef des députés Boris Vallaud a dénoncé sur LCP "une mauvaise loi" qui "n'apportera rien". Une autre source parlementaire socialiste a par ailleurs évoqué un "piège" tendu aux élus PS "pour (les) faire passer pour des laxistes" après le chaos du week-end.

Budget France
Elections legislatives
17 octobre
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Sénat examine l'avenir de l'encadrement des loyers, dont l'expérimentation plébiscitée par de nombreux maires et associations est censée se terminer le 24 novembre ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    L'avenir de l'encadrement des loyers devant le Sénat
    information fournie par AFP 21.10.2026 02:58 

    Le Sénat examine mercredi l'avenir de l'encadrement des loyers, dont l'expérimentation plébiscitée par de nombreux maires et associations est censée se terminer le 24 novembre, alors que les études diffèrent sur les effets de ce dispositif en vigueur dans environ ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse après une rencontre avec le Premier ministre norvégien et le président finlandais, le 20 octobre 2026 à Oslo en Norvège ( AFP / Jonathan Nackstrand )
    Zelensky et les émissaires de Trump saluent des progrès, malgré les tensions
    information fournie par AFP 21.10.2026 02:11 

    Les discussions mardi entre Volodymyr Zelensky et les émissaires de Donald Trump ont abouti à des progrès mutuels, ont salué les deux parties, alors même que le président américain maintient la pression sur son homologue ukrainien pour forcer un accord avec Moscou. ... Lire la suite

  • Le gouvernement a essuyé un feu de critiques à l'Assemblée nationale, où les députés ont entamé l'examen des mesures du budget de la Sécurité sociale, qui prévoit des économies massives et dont l'adoption dans l'hémicycle paraît hautement improbable ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Budget de la Sécu : le gouvernement sous le feu des critiques dès l'ouverture des débats
    information fournie par AFP 21.10.2026 02:03 

    Le gouvernement a essuyé mardi un feu de critiques à l'Assemblée nationale, où les députés ont entamé l'examen des mesures du budget de la Sécurité sociale, qui prévoit des économies massives et dont l'adoption dans l'hémicycle paraît hautement improbable. À six ... Lire la suite

  • 17 octobre : le retour des courtes peines
    17 octobre : le retour des courtes peines
    information fournie par France 24 21.10.2026 01:07 

    L'État, souvent été accusé de lenteur judiciaire, a décidé de serrer la vis pour les violences du week-end dernier. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin a déjà annoncé des peines de prison ferme pour certains individus non connus des services de police. Au ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank