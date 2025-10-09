Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE - La Chine a renforcé jeudi ses contrôles sur les exportations de terres rares en élargissant les restrictions sur les technologies de traitement et les coopérations étrangères non autorisées, Pékin affirmant clairement son intention de limiter les exportations vers les utilisateurs étrangers dans les domaines de la défense et des semi-conducteurs.

* VALEURS PETROLIERES - L'approbation de la première phase du plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza par Israël et le Hamas pèse sur les prix du pétrole, le Brent abandonnant 0,51% à 65,91 dollars vers 03h30 GMT, ce qui pourrait faire réagir l'indice Stoxx 600 du segment .SXEP .

* HSBC HSBA.L - La première banque d'Europe en termes de capitalisation boursière a déclaré jeudi avoir demandé au conseil d'administration de sa filiale Hang Seng Bank 0011.HK de soumettre une proposition de privatisation aux actionnaires.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé mercredi la nomination de Martin Sion au poste de directeur général à compter du 1er avril 2026.

* SODEXO EXHO.PA - Le conseil d'administration a annoncé mercredi la nomination de Thierry Delaporte comme directeur général du groupe et l'adoption d'une gouvernance dissociée.

* AIRBUS AIR.PA a annoncé mercredi avoir livré 507 avions au cours de la période allant de janvier à fin septembre.

* SOPRA STERIA SOPR.PA a annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle.

* FERRARI RACE.MI - Le constructeur de voiture de luxe tient ce jeudi une journée investisseurs.

