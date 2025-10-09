 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 434,80
+1,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 06:00

* SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE - La Chine a renforcé jeudi ses contrôles sur les exportations de terres rares en élargissant les restrictions sur les technologies de traitement et les coopérations étrangères non autorisées, Pékin affirmant clairement son intention de limiter les exportations vers les utilisateurs étrangers dans les domaines de la défense et des semi-conducteurs.

* VALEURS PETROLIERES - L'approbation de la première phase du plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza par Israël et le Hamas pèse sur les prix du pétrole, le Brent abandonnant 0,51% à 65,91 dollars vers 03h30 GMT, ce qui pourrait faire réagir l'indice Stoxx 600 du segment .SXEP .

* HSBC HSBA.L - La première banque d'Europe en termes de capitalisation boursière a déclaré jeudi avoir demandé au conseil d'administration de sa filiale Hang Seng Bank 0011.HK de soumettre une proposition de privatisation aux actionnaires.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé mercredi la nomination de Martin Sion au poste de directeur général à compter du 1er avril 2026.

* SODEXO EXHO.PA - Le conseil d'administration a annoncé mercredi la nomination de Thierry Delaporte comme directeur général du groupe et l'adoption d'une gouvernance dissociée.

* AIRBUS AIR.PA a annoncé mercredi avoir livré 507 avions au cours de la période allant de janvier à fin septembre.

* SOPRA STERIA SOPR.PA a annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle.

* FERRARI RACE.MI - Le constructeur de voiture de luxe tient ce jeudi une journée investisseurs.

(Rédigé par Diana Mandia et Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
205,300 EUR Euronext Paris +1,41%
ALSTOM
22,700 EUR Euronext Paris +0,98%
FERRARI
418,500 EUR MIL -0,62%
FERRARI
0,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
HANG SENG BK
13,100 EUR Tradegate 0,00%
HSBC HLDG
1 065,700 GBX LSE +1,50%
SODEXO
53,800 EUR Euronext Paris +1,03%
SOPRA STERIA
146,300 EUR Euronext Paris +0,34%
STXE6O&G EUR P
389,98 Pts DJ STOXX +0,56%
XIAOMI CORP RG-B
5,965 EUR Tradegate 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, à Bruxelles, le 8 octobre 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Fragilisée, Ursula von der Leyen face au vote des eurodéputés
    information fournie par AFP 09.10.2025 05:04 

    Les eurodéputés se prononcent jeudi midi sur deux motions de censure visant Ursula von der Leyen, sans menace réelle pour la présidente de la Commission européenne, mais signe de crispations au sein du Parlement européen. Ces motions déposées par l'extrême droite ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 08/10/2025
    Top 5 IA du 08/10/2025
    information fournie par Libertify 09.10.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Aperam , Bouygues , Capgemini , Legrand , NVIDIA . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz assis dans une BMW IX3 sur le stand du constructeur automobile lors de l'ouverture du Salon international de l'automobile IAA, le 9 septembre 2025 à Munich, dans le sud de l'Allemagne ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Allemagne: Merz réunit une industrie automobile en crise
    information fournie par AFP 09.10.2025 04:51 

    Le chancelier allemand Friedrich Merz reçoit jeudi les acteurs clés d'une industrie automobile en crise et qui cherche à lever l'interdiction programmée des moteurs thermiques dans l'UE, faute de pouvoir résister à la concurrence chinoise dans la mobilité électrique. ... Lire la suite

  • L'accusé Husamettin Dogan à son arrivée à la cour d'appel de Nîmes, dans le Gard, le 8 octobre 2025 ( AFP / Christophe Simon )
    Viols de Mazan: l'heure du verdict pour l'unique accusé en appel
    information fournie par AFP 09.10.2025 04:16 

    Husamettin Dogan est-il un violeur, comme le soutient Gisèle Pelicot ? Ou a-t-il été victime d'une machination de Dominique Pelicot ? La cour d'assises du Gard tranche jeudi sur le sort de l'unique accusé des viols de Mazan à avoir maintenu l'appel de sa condamnation. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank