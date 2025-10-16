Pernod Ricard: CA en recul au 1er trimestre, impacté par les Etats-Unis et la Chine

Des bouteilles de Ricard dans un supermarché

Pernod Ricard a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu et impacté par une baisse aux États-Unis et en Chine, alors que les effets des droits de douane mondiaux et la faiblesse des économies continuent de peser sur le secteur des spiritueux déjà en difficulté.

Pernod Ricard enregistre un chiffre d'affaires de 2,38 milliards d'euros sur la période. Les analystes tablaient en moyenne sur un recul de 7,1% du chiffre d'affaires, selon un consensus d'entreprise.

Le groupe a également réitéré ses objectifs pour l'exercice en cours, estimant que celui-ci sera une "année de transition" avec une amélioration des tendances au deuxième semestre.

Edward Mundy, analyste chez Jefferies, a toutefois déclaré dans une note que le premier trimestre de Pernod Ricard ne présentait "aucun signe clair de reprise".

À 07h21 GMT, le titre du groupe de spiritueux était en légère hausse de 0,86%, à 84,10 euros.

La baisse des ventes et l'incertitude autour des droits de douane sur les marchés clés que sont la Chine et les États-Unis ont pesé sur Pernod Ricard et ses concurrents, bien que des accords douaniers aient été conclus en juillet.

Aux États-Unis, où l'incertitude douanière avait conduit les distributeurs à augmenter les niveaux de stocks à la fin de l'année 2025, le chiffre d'affaires de Pernod Ricard a chuté de 16%, "amplifié par des ajustements de stocks", selon le groupe.

En Chine, les ventes ont chuté de 27% sur le trimestre, la demande des consommateurs étant restée faible pendant l'été et jusqu'à la fête de la mi-automne. Les ventes de cognac sont restées en forte baisse dans le pays, bien que les marques haut de gamme du groupe, tel que le whisky Jameson, aient poursuivi leur croissance au cours du trimestre.

Le groupe a dit rester prudent quant à la demande en Chine, notamment à l'approche des festivités du Nouvel An chinois qui commence à la mi-février.

Alexandre Ricard, directeur général de Pernod Ricard, a déclaré à Reuters que les ventes aux Etats-Unis et en Chine devraient s'améliorer mais rester négatives au second semestre de l'exercice.

La performance globale du groupe sera toutefois stimulée par une amélioration des ventes hors taxes dans le monde, une croissance plus rapide en Inde et une base de comparaison plus facile par rapport à l'année dernière, a-t-il ajouté lors d'un entretien jeudi.

En Inde, second marché de Pernod Ricard, le chiffre d'affaires progresse de 3%, malgré le changement de politique d’accise dans l’État du Maharashtra entré en vigueur en juillet.

"Dans l'ensemble, il n'y a guère de raisons de s'enthousiasmer pour ces résultats", estiment les analystes de Barclays.

Pernod Ricard - qui a lancé un plan de restructuration pour réduire ses coûts - a réitéré ses objectifs à moyen terme, dont une croissance organique annuelle des ventes comprise entre 3% et 6% pour la période 2027-2029 et une expansion annuelle de la marge organique.

(Rédigé par Etienne Breban et Dominique Vidalon, avec Emma Rumney, édité par Augustin Turpin)