 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH LVMH.PA a annoncé mercredi la nomination d'Amandine Ohayon en tant que directrice générale de Givenchy à compter du 9 janvier.

* DASSAULT AVIATION AM.PA a annoncé mercredi avoir livré en 2025 26 avions Rafale et le groupe a revu à la hausse son objectif de ventes nettes pour l'exercice, à plus de 7 milliards d'euros.

* VALLOUREC VLLP.PA a annoncé mercredi le lancement d'un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros.

* VOLTALIA VLTSA.PA a annoncé mercredi prévoir une aggravation de sa perte nette part du groupe au second semestre comparativement au premier semestre. Le groupe confirme son objectif d'Ebitda pour 2025 compris entre 200 et 220 millions d'euros.

* VUSIONGROUP VU.PA a annoncé mercredi un changement de nom d'entreprise et de marque pour devenir Vusion.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Y30H9

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
305,600 EUR Euronext Paris +4,80%
LVMH
629,300 EUR Euronext Paris -2,34%
VALLOUREC
15,820 EUR Euronext Paris -3,39%
VOLTALIA
8,200 EUR Euronext Paris +0,80%
VUSIONGROUP
209,000 EUR Euronext Paris +1,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 07/01/2026
    Top 5 IA du 07/01/2026
    information fournie par Libertify 08.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alphabet , Carrefour , Covivio , Dassault Aviation , Orange . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • Des agriculteurs bloquent la M7 dans le cadre d'actions organisées à l'appel de la Coordination rurale, le 5 janvier 2026 à Lyon (Rhône) ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Les tracteurs de la Coordination rurale tentent de gagner Paris "coûte que coûte"
    information fournie par AFP 08.01.2026 04:45 

    Faisant fi des intempéries, des interdictions préfectorales ou des derniers gestes gouvernementaux, les convois de tracteurs de la Coordination rurale tentent de rejoindre "coûte que coûte" le centre de Paris jeudi pour manifester la colère du monde agricole. "On ... Lire la suite

  • Le président de la République Emmanuel Macron (droite) et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky donnent une conférence de presse, le 6 janvier 2026 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Macron réunit les chefs de parti pour évoquer les garanties de sécurité à l'Ukraine
    information fournie par AFP 08.01.2026 04:41 

    Emmanuel Macron réunit jeudi après-midi les chefs des partis politiques pour leur présenter les "garanties de sécurité" promises par les Européens à Kiev, et notamment par la France, qui pourrait déployer "plusieurs milliers" de soldats en Ukraine en cas de cessez-le-feu ... Lire la suite

  • Vue de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le 11 décembre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Le budget de l'Etat de retour à l'Assemblée, au bout du tunnel le 49.3?
    information fournie par AFP 08.01.2026 04:11 

    Après une première lecture infructueuse, l'Assemblée reprend jeudi en commission l'examen du budget de l'Etat pour 2026, avec l'espoir partagé par le gouvernement et les parlementaires de trouver une issue rapide, quitte à en passer par l'article 49 alinéa 3 de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank