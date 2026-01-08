Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH LVMH.PA a annoncé mercredi la nomination d'Amandine Ohayon en tant que directrice générale de Givenchy à compter du 9 janvier.

* DASSAULT AVIATION AM.PA a annoncé mercredi avoir livré en 2025 26 avions Rafale et le groupe a revu à la hausse son objectif de ventes nettes pour l'exercice, à plus de 7 milliards d'euros.

* VALLOUREC VLLP.PA a annoncé mercredi le lancement d'un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros.

* VOLTALIA VLTSA.PA a annoncé mercredi prévoir une aggravation de sa perte nette part du groupe au second semestre comparativement au premier semestre. Le groupe confirme son objectif d'Ebitda pour 2025 compris entre 200 et 220 millions d'euros.

* VUSIONGROUP VU.PA a annoncé mercredi un changement de nom d'entreprise et de marque pour devenir Vusion.

(Rédigé par Claude Chendjou)