Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR AUTOMOBILE - L'administration américaine a publié mercredi un avis officiel mettant en oeuvre l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne (UE), confirmant ainsi que les automobiles et les pièces automobiles importées seront soumises à un droit de douane de 15% à compter du 1er août, et énumérant les exemptions pour certains composés pharmaceutiques et pièces d'avion, ainsi que d'autres importations.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a annoncé mercredi avoir décidé d'adapter les niveaux de rachats d'actions en fonction des prix de l'énergie pour faire face aux incertitudes du contexte économique et géopolitique et conserver des marges de manœuvre.

* L'ORÉAL OREP.PA a annoncé mercredi la nomination de David Greenberg en tant que président du groupe français de luxe aux Etats-Unis. Alexis Perakis-Valat a pour sa part été nommé directeur général de L'Oréal USA et Amérique du Nord, a ajouté le groupe.

* TRIGANO TRIA.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse de 6,8% sur son exercice annuel 2024/25, à 3,66 milliards d'euros, le groupe affichant un recul de ses ventes de camping-cars et caravanes.

* EIFFAGE FOUG.PA - Eiffage Construction a annoncé mercredi un contrat avec 3F Normanvie pour la rénovation de 620 logements à Rouen.

* CARMAT ALCAR.PA - Le groupe a demandé à Euronext de procéder à la suspension de son cours de Bourse à partir de jeudi, à l'ouverture des marchés, en amont de l'audience prévue le 30 septembre dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en cours.

Le groupe a par ailleurs précisé qu'il n'y a à ce stade pas d'assurance que l'offre de reprise en plan de cession émanant de la société Hougou aboutisse à l'issue de l'audience du 30 septembre.

* MEDIAFOREUROPE MFEB.MI - Le groupe contrôlé par la famille Berlusconi a annoncé mercredi une baisse annuelle de 22,5% de son bénéfice d'exploitation au premier semestre, liée à la diminution des recettes publicitaires en Espagne.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)