Prudence en vue en Europe avant des discours de banquiers centraux

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi avant une nouvelle avalanche d'interventions de banquiers centraux et la publication d'indicateurs macroéconomiques clés aux Etats-Unis et en Europe.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,08% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait grignoter 0,01%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,26%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,07% et le Stoxx 600 en baisse de 0,09%.

Après le discours prudent mardi de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), sur l'équilibre à trouver entre une inflation plus forte que prévu et la faible croissance de l'emploi, d'autres membres de la banque centrale américaine comme Michelle Bowman, Austan Goolsbee ou encore John Williams doivent s'exprimer dans la journée.

Parallèlement, la Banque centrale européenne (BCE) organise une réunion virtuelle qui n'est pas consacrée à la politique monétaire, à la différence de la Banque nationale suisse (BNS) qui doit rendre sa décision sur les taux.

Au Japon, les "minutes" de la dernière réunion de la Banque du Japon (BoJ), publiées ce jeudi, montrent que certains membres ont appelé à de futures hausses de taux directeurs.

Côté données économiques, des indicateurs du moral des consommateurs sont attendus en Allemagne et en France, tandis qu'aux Etats-Unis, le marché prendra connaissance à 12h30 GMT du chiffre définitif du produit intérieur brut (PIB) pour le deuxième trimestre, avant l'indice PCE des prix, prévu vendredi.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini mercredi en baisse pour une deuxième séance consécutive, les investisseurs ayant été incités à prendre leurs bénéfices avec des indices proches de leurs records au lendemain des déclarations du président de la Fed sur le niveau élevé des valorisations des sociétés cotées.

L'indice Dow Jones a cédé 0,37%, ou 171,50 points, à 46.121,28 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 18,95 points, soit 0,28% à 6.637,97 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 75,62 points, soit 0,33% à 22.497,855 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 0,27% à 45.749,38 points, soutenu par des achats sur les valeurs bon marché. Le Topix, plus large, prend 0,32% à 3.180,55 points.

"Les investisseurs ont acheté des actions qui avaient été laissées pour compte lors du dernier rallye", explique Shoichi Arisawa, directeur général du département de recherche en investissement chez IwaiCosmo Securities, notant qu'ils misent sur de nouvelles hausses du marché.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,20%, après une hausse à ce stade de 5,5% sur l'ensemble du mois et de 9% sur le trimestre.

Les places asiatiques marquent ainsi une pause jeudi après leur récent rallye, les investisseurs se positionnant déjà sur la fin de mois et du trimestre.

L'indice Hang Seng à Hong Kong recule de 0,20%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,16% et le CSI 300 progresse de 0,90%, les indices étant tirés par les nouvelles technologies avec le compartiment de l'intelligence artificielle qui gagne 2,88% et celui des semi-conducteurs qui avance de 0,42%.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar recule de 0,13% face à un panier de devises de référence, après s'être rapproché la veille de son plus haut niveau en trois semaines. Le billet vert est en passe d'enregistrer une légère hausse sur l'ensemble du mois.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a fait écho à d'autres banquiers centraux en suggérant que même si de nouvelles baisses de taux sont nécessaires, leur calendrier reste incertain.

L'euro avance de 0,09%, à 1,1748 dollar, après avoir perdu 0,6% mercredi, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3458 dollar (+0,10%), après avoir également reculé de 0,6% la veille.

Le yen s'est légèrement renforcé à 148,62 pour un dollar américain, s'éloignant du creux de trois semaines touché mercredi, après le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BoJ qui montre que certains membres du conseil des gouverneurs de la banque ont plaidé pour un relèvement des taux directeurs à l'avenir.

Les marchés évaluent la probabilité d'une hausse des taux de la BoJ à environ 50% pour la réunion des 29 et 30 octobre, au cours de laquelle le conseil publiera également de nouvelles prévisions trimestrielles de croissance et d'inflation.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,1427%, après avoir progressé de trois points de base la veille, inversant ainsi la tendance à la baisse de lundi.

Le Trésor américain va par ailleurs procéder ce jeudi à une adjudication de 44 milliards de dollars d'obligations à sept ans, après des ventes d'obligations à cinq et deux ans plus tôt dans la semaine.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli jeudi après avoir touché un sommet de sept semaines la veille, les traders s'interrogeant sur l'incertitude liée à l'offre et à la demande.

Le Brent reflue de 0,40% à 69,03 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,51% à 64,67 dollars.

Les deux références du pétrole avaient gagné mercredi 2,5%, au plus haut depuis le 1er août, sur fond de baisse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis le semaine dernière et d'inquiétudes géopolitiques après les attaques ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)