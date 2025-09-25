 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street s'éloigne de ses records, Powell juge les valorisations élevées
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 07:38

Un homme marche à Wall Street devant la Bourse de New York (NYSE)

Un homme marche à Wall Street devant la Bourse de New York (NYSE)

par Chuck Mikolajczak

La Bourse de New York a fini mercredi en baisse pour une deuxième séance consécutive, les investisseurs ayant été incités à prendre leurs bénéfices avec des indices proches de leurs records au lendemain des déclarations de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, sur le niveau élevé des valorisations des sociétés cotées.

L'indice Dow Jones a cédé 0,37%, ou 171,50 points, à 46.121,28 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 18,95 points, soit 0,28% à 6.637,97 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 75,62 points, soit 0,33% à 22.497,855 points.

Outre ses déclarations sur le niveau élevé des valorisations actuelles des sociétés cotées, qui ont rappelé à certains celles de son prédécesseur Alan Greenspan en 1996 au sujet de l'"exubérance irrationnelle" des marchés, Jerome Powell a été jugé prudent quant à d'éventuelles nouvelles baisses de taux de la Fed. Le débat fait rage au sein de la banque centrale américaine sur le dilemme entre soutien au marché de l'emploi et lutte contre un éventuel regain d'inflation.

Les investisseurs attendent désormais avec impatience les données sur les dépenses de consommation, dont l'indice est l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed. Elles seront publiées vendredi.

Aux valeurs individuelles, a bondi en deuxième partie de séance pour terminer sur un gain de 6,41% à la suite d'une information de Bloomberg selon laquelle le fabricant de puces, en difficulté, a approché Apple (-0,83%) pour obtenir un investissement de sa part à son capital.

Oracle a lâché 1,71%. Le géant des logiciels cherche à lever 15 milliards de dollars via un placement d'obligations, selon Bloomberg.

Micron a perdu 2,82% après la publication de ses résultats trimestriels alors que le titre s'est envolé de 92% depuis le début de l'année.

Lithium Americas a quasiment doublé de valeur, Reuters ayant rapporté que l'administration américaine envisageait de prendre une participation au capital de l'entreprise pouvant aller jusqu'à 10%.

(Chuck Mikolajczak à New York, avec Niket Nishant, Sukriti Gupta et Purvi Agarwal à Bangalore, version française Bertrand Boucey)

