Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* PERNOD RICARD PERP.PA - Le fabricant français de spiritueux et le groupe américain Brown-Forman BFb.N ont mis fin à leurs discussions sur une possible fusion, a annoncé mardi le premier nommé, déclarant dans un communiqué que les deux groupes ne sont pas parvenus à des "conditions mutuellement acceptables".

* TOTALENERGIES TTEF.PA - Le géant pétrolier et gazier a publié mercredi un résultat net ajusté en hausse de 29% au titre du premier trimestre 2026, marqué par l'augmentation des prix du pétrole liée à la guerre au Moyen-Orient et de solides performances de ses activités de négoce.

* AMUNDI AMUN.PA - Le gestionnaire d'actifs a fait état mercredi de son meilleur trimestre en quatre ans, avec une collecte nette de 32 milliards d'euros, dépassant largement les prévisions des analystes, les investisseurs s'étant rués sur ses fonds qui suivent les marchés financiers dans un contexte de marchés volatils alimentés par la guerre en Iran.

* ADIDAS ADSGn.DE - L'équipementier sportif allemand a fait état mercredi d'un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes au premier trimestre, les trois premiers mois de l'année ayant été soutenus par ce que le président du directoire Bjorn Gulden a qualifié d'environnement commercial "très instable et marqué par des remises importantes".

* AIRBUS AIR.PA a fait état mardi d'une forte baisse de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, bien en deçà des attentes, l'avionneur européen ayant livré moins d'appareils et souffert de la dépréciation du dollar américain.

* BNP PARIBAS BNPP.PA a annoncé mardi avoir cédé à AGEAS AGES.BR , le plus grand assureur belge, sa participation de 25% dans AG Insurance, pour 1,9 milliard d'euros, tout en renouvelant son partenariat de bancassurance avec AG Insurance en Belgique.

* UBS UBSG.S - La plus grande banque suisse a fait état mercredi d'un bénéfice net supérieur aux attentes au premier trimestre, porté par des revenus du "trading" records dans un contexte de turbulences sur les marchés provoquées par la guerre au Moyen-Orient.

* SANTANDER SAN.MC - La banque espagnole a fait état mercredi d'une hausse de 12,5% sur un an de son bénéfice net sous-jacent du premier trimestre, soutenu par la hausse des revenus et des commissions, qui a compensé l'augmentation des provisions.

* DEUTSCHE BANK DBKGn.DE - Le groupe bancaire allemand a fait état mercredi d'un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre, malgré une hausse des provisions pour risques de crédit et des effets de change défavorables.

* SOPRA STERIA SOPR.PA - Le groupe de conseils informatiques a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en progression de 3,4% au premier trimestre, citant un effet de comparaison favorable et une amélioration des tendances d'activité dans la plupart de ses géographies.

* WORLDLINE WLN.PA - Le spécialiste des solutions de paiement a annoncé mercredi la mise en œuvre du regroupement des actions composant son capital social, par voie d'échange de quarante actions existantes d'une valeur nominale de 0,02 euro chacune contre une action nouvelle à émettre d'une valeur nominale de 0,80 euro.

Le groupe a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre et confirmé ses objectifs annuels.

* VOLVO CARS VOLCARb.ST - Le constructeur automobile suédois a fait état mercredi d'une baisse de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, le groupe suédois précisant toutefois qu'il visait toujours une augmentation de ses volumes de ventes sur l'ensemble de l'année.

* ADP ADP.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 0,9% sur un an, citant l'impact du conflit au Moyen-Orient, mais l'opérateur aéroportuaire a déclaré avoir pu le compenser partiellement par le dynamisme de ses activités aéronautiques à Paris et a confirmé ses objectifs financiers.

* ORANGE ORAN.PA a annoncé mardi la signature d'un financement à 5 ans de 1,3 milliard d'euros avec CaixaBank CABK.MC et BNP Paribas BNPP.PA pour le rachat de Scorefit.

* ALTEN LTEN.PA a annoncé mardi anticiper une croissance organique comprise entre 0 et -0,5% pour le premier semestre de son exercice et pour l'ensemble de l'année, le groupe de conseil en technologies citant un contexte macroéconomique fragile et un environnement géopolitique très incertain.

* BIC BICP.PA - Le fabricant d'articles de papeterie a fait état mardi d'une hausse organique de 1,6% sur un an de son chiffre d'affaires du premier trimestre, à 453 millions d'euros, la faiblesse au Moyen-Orient et en Afrique ayant été compensée par la croissance soutenue dans les autres régions.

* TP TEPRF.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 2,2% au premier trimestre, à 2,43 milliards d'euros, le groupe citant l'accélération des solutions offshore, la baisse attendue des services Trust & Safety, et l'environnement difficile pour LLS.

* NEXI NEXII.MI - La société de capital-investissement CVC CAPITAL CVC.AS envisage une offre de rachat de 9 milliards d'euros pour le groupe italien de paiement, rapporte mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* KONE KNEBV.HE - Le fabricant finlandais d'ascenseurs a annoncé mercredi un accord pour le rachat de son rival allemand TK Elevator dans le cadre d'une transaction évaluée à 29,4 milliards d'euros qui créerait le premier groupe mondial du secteur.

* CLARIANE CLARI.PA - Alphavalue a relevé sa recommandation sur le titre à "réduire" contre "vendre".

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)