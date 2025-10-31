 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AXA AXAF.PA - Le troisième groupe d'assurance européen par sa capitalisation boursière a fait état jeudi d'une hausse de 6% en publié de ses primes brutes émises et autres revenus pour les neuf premiers mois de l'année, dépassant les attentes, et s'est dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers malgré un environnement volatil.

* CASINO - Le distributeur français a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant notamment une hausse dans ses marques de proximité et son plan "Renouveau 2028".

* TF1 TFFP.PA - Le groupe télévisuel français a abaissé jeudi son objectif annuel de marge des activités, citant une instabilité politique et fiscale défavorable au marché publicitaire, mais ses résultats au troisième trimestre ont dépassé les attentes.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de marge d'exploitation.

* IMERYS IMTP.PA - Le groupe spécialisé dans la production et la transformation des minéraux industriels a annoncé jeudi envisager un plan de réduction des coûts, tout en faisant état d'un Ebitda ajusté en baisse de 5,7% au troisième trimestre.

* VIRIDIEN VIRI.PA - Le fournisseur français de services aux compagnies gazières et pétrolières a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 27% sur un an au troisième trimestre, tandis que son Ebitda ajusté progresse de 70% sur la même période.

* ELIS ELIS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 5,3% en données publiées au troisième trimestre, à 1,25 milliard d'euros, le spécialiste des services de nettoyage confirmant également ses objectifs annuels.

* BAYER BAYGn.DE - Un tribunal américain a rétabli jeudi un verdict de 185 millions de dollars contre la filiale Monsanto de Bayer pour contamination chimique dans une école de l'État de Washington.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3W51MV

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AXA
39,340 EUR Euronext Paris +0,28%
BAYER
26,870 EUR XETRA -2,50%
CASINO GUICHARD
0,3712 EUR Euronext Paris -4,23%
ELIS
24,340 EUR Euronext Paris -1,06%
IMERYS
20,800 EUR Euronext Paris -1,79%
SAINT-GOBAIN
87,200 EUR Euronext Paris -0,95%
TF1
8,410 EUR Euronext Paris +1,08%
VIRIDIEN
76,450 EUR Euronext Paris +2,21%
