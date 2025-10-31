Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AXA AXAF.PA - Le troisième groupe d'assurance européen par sa capitalisation boursière a fait état jeudi d'une hausse de 6% en publié de ses primes brutes émises et autres revenus pour les neuf premiers mois de l'année, dépassant les attentes, et s'est dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers malgré un environnement volatil.

* CASINO - Le distributeur français a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant notamment une hausse dans ses marques de proximité et son plan "Renouveau 2028".

* TF1 TFFP.PA - Le groupe télévisuel français a abaissé jeudi son objectif annuel de marge des activités, citant une instabilité politique et fiscale défavorable au marché publicitaire, mais ses résultats au troisième trimestre ont dépassé les attentes.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de marge d'exploitation.

* IMERYS IMTP.PA - Le groupe spécialisé dans la production et la transformation des minéraux industriels a annoncé jeudi envisager un plan de réduction des coûts, tout en faisant état d'un Ebitda ajusté en baisse de 5,7% au troisième trimestre.

* VIRIDIEN VIRI.PA - Le fournisseur français de services aux compagnies gazières et pétrolières a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 27% sur un an au troisième trimestre, tandis que son Ebitda ajusté progresse de 70% sur la même période.

* ELIS ELIS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 5,3% en données publiées au troisième trimestre, à 1,25 milliard d'euros, le spécialiste des services de nettoyage confirmant également ses objectifs annuels.

* BAYER BAYGn.DE - Un tribunal américain a rétabli jeudi un verdict de 185 millions de dollars contre la filiale Monsanto de Bayer pour contamination chimique dans une école de l'État de Washington.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)