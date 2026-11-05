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Football/Ligue des champions: Lens humilié à domicile par Côme
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 06:51

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Ligue des champions de l'UEFA - RC Lens - Côme

Ligue des champions de l'UEFA - RC Lens - Côme

Le RC Lens a vécu ‌mercredi une soirée cauchemardesque en s'inclinant lourdement à domicile face à Côme (9-1), lors de ​la quatrième journée de la Ligue des champions, soit la plus large défaite d'un club français dans la compétition.

Cinq jours après leur défaite en Ligue ​1 dans le derby face à Lille (1-0), les Sang et Or ont subi un naufrage au stade ​Bollaert, faisant pire que le Stade ⁠brestois, qui avait chuté sévèrement sur la pelouse du Paris Saint-Germain en ‌février 2025 (7-0).

"Le seul mot qui me vient en tête, c'est un sentiment d'humiliation", a réagi l'entraîneur lensois, Yannick Cahuzac, au micro ​de Canal+. "On a été ‌dominé dans tous les domaines, c'est difficilement explicable", a-t-il ⁠ajouté. "Pour prendre un tel score, c'est que ça va au-delà du plan de jeu."

Menés 3-0 à la pause, ils ont définitivement sombré en début de seconde ⁠période, encaissant cinq ‌nouveaux buts en l'espace de 22 minutes.

Le Grec Tasos Douvikas ⁠s'est offert un triplé (7e, 32e, 57e) tandis que le récent international français ‌Lucas Da Cunha a marqué au retour des vestiaires (47e), à deux ⁠jours de la prochaine liste du sélectionneur des Bleus, ⁠Zinédine Zidane.

Ruben Aguilar (65e) avait ‌auparavant sauvé l'honneur des Lensois d'une belle reprise de volée, à la réception ​d'un corner, quand le score était alors ‌de 7-0 en faveur de l'équipe entraînée par Cesc Fabregas.

Matteo Papaccioli a parachevé le succès italien ​dans le temps additionnel (90e+2).

"Ce n'est pas une défaite, c'est une leçon", a déclaré le milieu de terrain lensois Michaël Cuisance.

A mi-parcours de la ⁠phase de ligue, le RC Lens est 33e sur 36 - deux places devant son rival lillois -, avec trois points en quatre matches.

Le club artésien voit la qualification pour la suite de la C1 s'éloigner, alors qu'il doit encore se déplacer à Leipzig et à Liverpool ainsi que recevoir Bodo/Glimt et Manchester ​City.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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