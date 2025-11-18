Crédit Agricole: L'objectif de RNPG 2028 bat les attentes, vise plus d'acquisitions

Logo du Crédit Agricole à Nantes

par Mathieu Rosemain

Crédit Agricole SA s'est fixé mardi un nouvel objectif de bénéfice de plus de 8,5 milliards d'euros pour 2028, dépassant les attentes, alors que les investisseurs suivent de près la montée du groupe bancaire français au capital de son concurrent italien Banco BPM.

Les analystes tablaient en moyenne sur un objectif de résultat net part du groupe (RNPG) de 8,2 milliards d'euros, selon un consensus compilé par Crédit Agricole et cité par Barclays. Ces perspectives incluent également un retour sur fonds propres tangibles (ROTE) vu supérieur à 14%, contre 13,1% dans le consensus.

La deuxième banque française par la capitalisation boursière prévoit un coefficient d’exploitation inférieur à 55% en 2028, en ligne avec les attentes.

La filiale cotée en Bourse du Groupe Crédit Agricole, qui regroupe 39 banques régionales, a dit prévoir d'atteindre ces objectifs par une augmentation de ses investissements européens, l'accroissement de sa clientèle, ainsi qu'une efficacité améliorée par l'automatisation et la rationalisation des infrastructures technologiques.

"L'Europe doit se renforcer, (...) pour plus de compétitivité et pour assurer son autonomie stratégique. Et ça veut dire que l'Europe va devoir investir beaucoup", a déclaré aux journalistes le directeur général Olivier Gavalda.

La publication de ces nouveaux objectifs fait suite à la réalisation des précédents avec un an d'avance.

L'objectif de rentabilité de Crédit Agricole devance celui de certains concurrents européens.

Deutsche Bank, qui a annoncé lundi son plan triennal, vise un ROTE supérieur à 13% d'ici 2028, tout comme BNP Paribas.

Crédit Agricole a manifesté un appétit renouvelé pour les acquisitions en soulignant que ces objectifs ne prenaient pas en compte d'éventuelles transactions.

"Nous allons générer, sur la durée du plan, plus de capital que notre croissance organique ne va en consommer", a déclaré Jérôme Grivet, directeur général délégué, ajoutant que le supplément de capital organique pourrait atteindre 6 ou 7 milliards d'euros d'ici 2028 si aucune acquisition ne se présentait.

Les investisseurs surveillent notamment les intentions de la banque française en Italie, son plus grand marché étranger.

Crédit Agricole a augmenté sa participation dans Banco BPM à plus de 20% et sollicité le feu vert de la Banque centrale européenne (BCE) pour la porter à 29,9%.

Le patron de Banco BPM Giuseppe Castagna a déclaré qu'une fusion avec les activités italiennes de Crédit Agricole constituaient "l'opportunité la plus claire", parmi d'autres options.

"On est très attentifs à ce que pourrait nous proposer BPM dans un schéma de rapprochement et nous verrions ça de façon tout à fait positive si tel était le cas", a déclaré Olivier Gavalda. "À ce jour, on se concentre sur notre croissance organique et notre capacité à continuer à nous développer (...) seuls en Italie."

