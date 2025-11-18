Amundi va acquérir 10% d'ICG, renforce la gestion d'actifs privés

Logo d'Amundi à l'extérieur du siège social de la société à Paris

par Mathieu Rosemain

Amundi a annoncé mardi la signature d’un partenariat stratégique avec Intermediate Capital Group (ICG), dans le cadre duquel le premier gestionnaire d'actifs européen prendra également une participation de 9,9% dans son concurrent coté à Londres.

Si le montant de l'opération n'a pas été dévoilé, sur la base d'une valorisation d'ICG d'environ 5,5 milliards de livres (6,24 milliards d'euros), la participation d'Amundi serait évaluée à environ 550 millions de livres, en faisant ainsi le premier actionnaire.

Afin de tenir tête aux géants américains comme BlackRock et State Street Global Advisors, les gestionnaires d'actifs européens cherchent à s'agrandir, tout en se diversifiant dans des classes d'actifs alternatives à forte croissance et commissions élevées, telles que la dette privée et les infrastructures.

Amundi, contrôlé par Crédit Agricole, a peiné à maintenir son cours de Bourse, dans un contexte d'inquiétudes sur les pressions concurrentielles et la perte potentielle d'un contrat de distribution clef avec UniCredit.

Le groupe français fera dans un premier temps l'acquisition de 4,9% des actions ICG en circulation sur le marché, puis ICG émettra pour Amundi de nouvelles actions sans droit de vote équivalentes à 5% de son capital, tout en rachetant simultanément un montant équivalent de ses propres actions, afin d'éviter la dilution, a déclaré le directeur financier Nicolas Calcoen aux journalistes.

ICG, fondé en 1989, est l'un des plus anciens gestionnaires d'actifs alternatifs londonien et détenait 123 milliards de dollars (106,13 milliards d'euros) d'actifs à la fin juin.

Le partenariat inclut un accord de dix ans dans le cadre duquel Amundi assurera pour la clientèle patrimoniale et de banques privées, en exclusivité, la distribution des solutions "evergreen" d'ICG et de certains de ses autres produits.

Les deux groupes prévoient également de développer un fonds secondaire de capital investissement et un fonds de dette privé au cours du premier semestre 2026.

L'ASIE, PILIER DE LA CROISSANCE

La poussée sur le marché de la gestion d'actifs privés compte parmi les six priorités annoncées mardi par Amundi, dans le cadre de son plan 2025-2028 "Invest for the Future", qui met l'Asie au coeur de la stratégie de croissance.

Le groupe aux 2.300 milliards d'euros d'actifs sous gestion vise désormais une collecte nette de plus de 300 milliards d'euros d'ici 2028, captés pour moitié en Asie.

"Aujourd'hui, l'Asie pour nous, c'est vraiment, par rapport à l'Europe, 50% de notre collecte", a déclaré la directrice générale Valerie Baudson aux journalistes.

Amundi s'est engagé à atteindre un taux de distribution d'au moins 65% sur 2025-28 et à réaliser un programme de rachat d'actions visant à restituer le capital excédentaire restant du cycle stratégique 2025.

La publication des objectifs stratégiques d'Amundi laisse cependant en suspens la question de l'avenir de son accord de distribution avec Unicredit.

Le patron de la banque italienne, Andrea Orcel, a déclaré la semaine dernière que l'accord, qui arrive à son terme en juillet 2027, ne serait renouvelé que s'il bénéficiait aux deux parties.

Amundi a dit mardi prévoir un bénéfice par action supérieur à 7 euros en 2028, "dans tous les scénarios de marché, de change et relatifs aux accords de distribution avec UniCredit".

(Mathieu Rosemain, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)