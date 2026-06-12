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Les Bourses européennes ouvrent en nette hausse
information fournie par AFP 12/06/2026 à 09:11

Des visiteurs devant les cours des valeurs à la Bourse de Tokyo le 1er juin 2026. ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Des visiteurs devant les cours des valeurs à la Bourse de Tokyo le 1er juin 2026. ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Les Bourses européennes ont ouvert en nette hausse vendredi, soutenues par la baisse des prix du pétrole avec les espoirs d'un accord imminent entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 1,38%, Francfort 1,34%, Londres 0,68% et Milan 1,21%.

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