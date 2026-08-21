Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* IPSEN IPN.PA - Le laboratoire français a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition de Kartos Therapeutics.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N44B164

(Rédigé par Augustin Turpin)