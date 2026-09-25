France: Macron "regrette" de ne pas avoir assez réformé le modèle social

Le président français Emmanuel Macron participe à une conférence de presse à Paris
Emmanuel Macron a déclaré jeudi soir lors d'une interview sur TF1 et France 2 qu'il regrettait de ne pas avoir assez réformé le modèle social français.
"Je regrette de ne pas avoir été assez efficace et rapide" pour réformer le modèle social français, a dit le président de la République, qui quittera l'Elysée après l'élection présidentielle du printemps prochain après 10 ans au pouvoir.
(Rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian)
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