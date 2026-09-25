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Airbus signale un défaut, sans danger, dans la structure de fuselage d'A321neo
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 07:16
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Un Airbus A321 neo effectue une démonstration aérienne lors de la première journée du 52e Salon du Bourget, à l'aéroport du Bourget, près de Paris

Un Airbus A321 neo effectue une démonstration aérienne lors de la première journée du 52e Salon du Bourget, à l'aéroport du Bourget, près de Paris

‌Airbus a déclaré jeudi ​avoir identifié un défaut de qualité susceptible ​de réduire la résistance à ​la corrosion ⁠à l'intérieur de l'avant ‌de la structure du fuselage d'un ​certain ‌nombre d'avions A321neo.

La cause ⁠de ce problème a été identifié, a ⁠précisé ‌l'avionneur dans un communiqué, ⁠ajoutant qu'un "remède" ‌était disponible.

Les appareils ⁠peuvent continuer d'opérer, a ⁠fait ‌savoir Airbus, soulignant qu'il ​ne ‌s'agissait pas d'un problème de sécurité mais ​de qualité.

Un peu plus ⁠tôt, Air Current a rapporté l'information et indiqué que plus de 500 avions pourraient être concernés.

(Carlos ​Méndez)

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