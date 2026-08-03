L'Europe vue en hausse, portée par des espoirs au Moyen-Orient

Ancienne Bourse de Paris

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, portées par un regain d'espoirs au ‌Moyen-Orient, entraînant une chute des cours pétroliers.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,77% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 1,03% pour le Dax à Francfort, de 0,31% ​pour le FTSE à Londres et de 0,57% pour le Stoxx 600.

Alors que la saison des résultats trimestriels se rassénère et dans l'attente des publications finales des PMI dans la matinée, les investisseurs se tournent de nouveau vers le Moyen-Orient, le président américain Donald Trump ayant déclaré dimanche que des discussions avec Téhéran se tiendraient ce lundi, refusant toutefois de fixer une date butoir pour un accord, après avoir annoncé auparavant ​renoncer à attaquer l'Iran dans l'espoir d'une entente rapide sur la réouverture du détroit d'Ormuz.

Ces perspectives qui entraînent une désescalade du brut portent les Bourses dans un contexte de craintes inflationnistes récurrentes, tandis que les marchés avaient adopté un ton prudent vendredi à la suite des commentaires ​de trois membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur leur position en faveur d'une hausse des taux ⁠pour lutter contre l'inflation alors que la banque centrale venait d'opter pour le statu quo.

"La question principale est de savoir si cette semaine sera une simple répétition de la semaine dernière, avec ‌l’espoir d’un accord qui s’effondre alors que l’Iran campe sur ses positions et continue d’exploiter son contrôle sur le détroit, éventuellement par le biais d’une attaque contre une base américaine ou un pétrolier transitant par cette voie navigable", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

En parallèle, le ministère japonais des Finances a a déclaré ​lundi que le Japon et les États-Unis ont procédé à une intervention coordonnée ‌sur le yen et n'hésiteront pas à prendre des mesures supplémentaires, confirmant une rare action commune pour stopper la dépréciation de la devise à ⁠un plus bas de quatre décennies.

Selon des analystes, Tokyo et Washington illustrent ainsi leur volonté d'éviter que le repli du yen et des rendements obligataires japonais n'ait des répercussions mondiales, comme par exemple d'ajouter à la hausse des bons du Trésor américain.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N43X2QL]

À WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, portée par le rebond de la "tech" après que les résultats d'Amazon ont confirmé le regain d'optimisme ⁠pour le secteur et le rallye de ‌l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a gagné 0,53%, ou 276,97 points, à 52.485,03 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 52,09 points, soit 0,70% à 7.489,72 points.

Le Nasdaq ⁠Composite a avancé de son côté de 251,68 points, soit 1,00% à 25.373,853

EN ASIE

Alors que le Japon a confirmé une intervention avec Washington sur le yen, la Bourse de Tokyo perd 1,14%.

En Chine, l'indice composite ‌de la Bourse de Shanghai recule de 0,73% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,97%.

La croissance de l'activité manufacturière chinoise a évolué en juillet à son rythme le moins ⁠soutenu en quatre mois, sous l'effet d'un ralentissement de la production et des nouvelles commandes, l'indice PMI manufacturier s'étant établi à 50,9 après ⁠51,7 en juin, alors que le consensus tablait sur ‌51,5.

La Bourse de Hong Kong progresse de 0,11%.

CHANGES / TAUX

Sur le marché des changes, alors que le Japon a confirmé une intervention sur la devise nippone avec Washington, le yen évolue à 156,49 pour un dollar ​américain après qu’un mouvement soudain en début de journée a mis les opérateurs en alerte face à une nouvelle ‌vague d’intervention.

Le dollar perd 0,21% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,04% à 1,1532 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans perd 5,1 points de base à 4,6939% et le deux ​ans cède 4,3 points de base à 4,2477%.

Le rendement des obligations d’État japonaises (JGB) à deux ans, qui est le plus sensible aux décisions de politique monétaire à court terme, a brièvement atteint 1,545% lundi, son plus haut niveau depuis 1995, les marchés anticipant la possibilité d’une hausse précoce des taux.

PÉTROLE

Les cours pétroliers chutent nettement, dans le sillage des déclarations de Donald Trump qui a renoncé à une nouvelle attaque contre ⁠l'Iran, cherchant à conclure rapidement un accord qui permettrait la réouverture du détroit d'Ormuz.

Par ailleurs, l’Opep+ a approuvé dimanche une augmentation des quotas de production de pétrole d’environ 188.000 barils par jour à compter de septembre, une décision qui achève le démantèlement d’une série de réductions volontaires de production.

En raison des perturbations des exportations en provenance du Golfe, de la Russie et du Kazakhstan, causées par les guerres en Iran et en Ukraine, les hausses mensuelles successives de l’Opep+ observées pendant la majeure partie de cette année sont restées largement théoriques, avec peu d’impact sur le marché.

Le baril de Brent recule de 5,31% à 83,26 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 6,07% à 79,53 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GE 06h00 Ventes au détail juin

- sur un mois +0,0% +1,1%

- sur un an n.d. +1,8%

FR 07h50 Indice PMI manufacturier juillet +50,0 +50,0

(final)

GE 07h55 Indice PMI manufacturier juillet +52,2 +52,2

(final)

ZE 08h00 Indice PMI ​manufacturier juillet +52,0 +52,0

(final)

GB 08h30 Indice PMI manufacturier juillet +52,8 +52,8

(final)

US 14h00 ISM manufacturier juillet +53,6 +53,3

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)