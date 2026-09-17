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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 06:00
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* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BOLLORÉ BOLL.PA - Le groupe a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 8% à périmètre et taux de change constants au premier semestre, tandis que le résultat opérationnel ajusté a baissé de 15%.

* VINCI SGEF.PA doit communiquer ce jeudi les chiffres de son trafic. Vinci Energies a par ailleurs annoncé mercredi soir avoir remporté un nouveau contrat de maintenance pluriannuelle d'un réseau de distribution électrique en suède.

* JCDECAUX JCDX.PA a annoncé mercredi avoir renouvelé son contrat publicitaire avec la ville allemand de Düsseldorf.

* VIRBAC VIRB.PA doit publier ce jeudi ses résultats financiers.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4531CM

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

BOLLORE SE
3,694 EUR Euronext Paris -0,32%
JCDECAUX
24,380 EUR Euronext Paris -0,57%
VINCI
112,000 EUR Euronext Paris +1,27%
VIRBAC
312,000 EUR Euronext Paris -0,95%
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