Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GSK GSK.L - L'autorité britannique de réglementation sanitaire a approuvé lundi un médicament du groupe pour une utilisation comme traitement d'appoint contre l'asthme chez les patients âgés de 12 ans et plus, ainsi que pour le traitement d'une affection inflammatoire chronique des sinus chez les adultes.

* UBISOFT UBIP.PA a annoncé avoir racheté à Amazon les droits de March of Giants.

* HAVAS HAVAS.AS a annoncé l'acquisition de Digizik pour un montant non dévoilé.

