information fournie par Reuters 24/09/2025 à 06:30

*

*

*

*

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a annoncé mardi avoir lancé une offre d'obligations à durée indéterminée pour 250 millions d'euros.

* EMEIS EMEIS.PA - Le groupe français d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) a annoncé mardi la création d’une foncière dédiée à la gestion de ses actifs immobiliers de santé en Europe, en partenariat avec les fonds d'investissement Farallon Capital et TwentyTwo Real Estate, qui investiront 761 millions d'euros dans le projet.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

EMEIS
12,150 EUR Euronext Paris -0,90%
EXAIL TECHNOLOGIES
94,600 EUR Euronext Paris -5,31%
