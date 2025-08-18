Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* DÉFENSE - Les valeurs européennes de la défense pourraient réagir aux suites du sommet Trump-Poutine avant la rencontre prévue à Washington entre le président américain, son homologue ukrainien Volodimir Zelensky et des dirigeants européens.

* SWATCH UHR.S - L'horloger suisse a présenté ses excuses et retiré ses publicités mettant en scène un homme d'origine asiatique tirant le coin de ses yeux, qui ont provoqué une vague de condamnations en ligne en Chine car perçues comme racistes. Le groupe est fortement exposé au pays, il réalise 27% de son chiffre d'affaires dans la région Chine, Hong Kong et Macao.

* U-BLOX HOLDING UBXN.S - Le groupe de capital-investissement Advent a annoncé dimanche avoir trouvé un accord pour la reprise du groupe suisse de semi-conducteurs pour 1,05 milliard de francs suisses (1,1 milliard d'euros).

* VALNEVA VLS.PA a annoncé lundi que son vaccin Ixchiq contre le chikungunya avait été autorisé au Canada pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

(Rédigé par Blandine Hénault)