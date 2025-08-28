Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

Les valeurs à suivre jeudi 28 août à la Bourse de Paris et en Europe :

* EIFFAGE FOUG.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 7,5% au premier semestre, porté notamment par l'activité travaux, la principale du groupe, qui affiche une croissance de 8,4%.

* ID LOGISTICS IDLA.PA a communiqué mercredi une hausse de son bénéfice opérationnel courant au premier semestre, citant notamment une activité très soutenue en France ainsi qu'une bonne progression du chiffre d'affaires dans le reste de l'Europe.

* EXOSENS SAS EXENS.PA a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour l'acquisition de Phasics.

* GTT GTT.PA - Ascenz Marorka a signé un contrat avec Hudong-Zhonghua Shipbuilding pour équiper 24 méthaniers du système Sloshield.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA a remporté deux contrats significatifs d'ingénierie en Indonésie.

(Rédigé par Bertrand De Meyer)