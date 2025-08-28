Autoroutes: moins de tués en 2024, malgré des comportements à risque persistants

Un accident sur une autoroute près de Foncouverte, le 24 septembre 2024 dans l'Aude ( AFP / Valery HACHE )

Les accidents mortels sur autoroute ont atteint un niveau historiquement bas en 2024, mais les comportements à risque des conducteurs persistent, selon des données du secteur publiées jeudi.

114 accidents mortels ont été recensés sur autoroute concédée (à péage) en 2024 contre 164 en 2023, a indiqué l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (Asfa) dans son bilan sécurité 2024.

Il s'agit du "plus faible taux jamais enregistré sur les autoroutes concédées", selon l'Asfa. Le nombre de morts a fortement baissé en conséquence, avec 129 personnes tuées en 2024 contre 182 en 2023.

L'Asfa déplore en revanche la "persistance de comportements à risque" chez les conducteurs.

La principale cause d'accidents mortels reste la consommation d'alcool, de drogues et de médicaments au volant (35%), qui concerne particulièrement les conducteurs de moins de 35 ans.

La vitesse excessive (20%) et la présence de piétons (20%), notamment ceux sortant de véhicules à l'arrêt, figurent parmi les autres facteurs les plus fréquents d'accidents mortels.

Après plusieurs années de baisse, le facteur lié à la somnolence et la fatigue a connu une "hausse inquiétante", en passant de 13% en 2023 à 19% en 2024.

L'"inattention", souvent liée à l'utilisation d'appareils électroniques (smartphone, tablette, GPS...), est quant à elle à l'origine de 14% des accidents mortels de 2024 et particulièrement importante sur les trajets domicile/travail, avec un pic entre 14H et 18H.

Rapportés au trafic, les accidents mortels liés à la somnolence surviennent essentiellement la nuit, "avec un pic entre 2h et 4h du matin", et une fréquence accrue le week-end.

L'année 2024 a aussi été marquée par la mort de deux professionnels de l'autoroute en intervention : un agent autoroutier fauché sur l'A8 le 3 mars, et, en août une salariée de la Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) tuée par un automobiliste roulant à grande vitesse au niveau d'un péage.

Face au bilan 2024 "préoccupant" des accidents impliquant les professionnels autoroutiers - chiffré à 143 accidents et 15 victimes -, l'Asfa appelle à la vigilance des conducteurs pour garantir leur sécurité.

3.432 personnes sont décédées en 2024 sur les routes de France métropolitaine et d'outre-mer (+1% par rapport à 2023), selon le bilan global de la Sécurité routière.

Ce bilan s'élève à 239 morts sur l'ensemble des autoroutes - concédées et non concédées - mais reste en diminution de 11% par rapport à 2023, avec 30 tués de moins.