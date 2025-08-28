La REF25 : le direct du jeudi 28 août

La 7ᵉ édition de la Rencontre des Entrepreneurs de France se tient les 27 et 28 août 2025 au Stade Roland-Garros. Au programme : des dizaines de plénières de haut niveau, plus de 150 intervenants français et internationaux issus du monde économique, politique, académique et sociétal. Thème central des discussions : «Jeu Décisif – L'heure des choix». Un sujet en prise avec l'actualité récente du pays. Suivez le direct en vidéo à partir de 9h.
A lire aussi
-
(Reuters) -Pernod Ricard grimpe en Bourse jeudi après avoir fait état d'une baisse de 3% en données organiques de son chiffre d'affaires 2024-25, les difficultés rencontrées cette année par le groupe français de spiritueux sur ses marchés américain et chinois ayant ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris est en hausse jeudi, tentant de rattraper ses pertes liées à l'incertitude politique en France, qui met sous pression les taux d'intérêt auquel le pays emprunte sur les marchés financiers. L'indice vedette CAC 40 gagnait 0,76% vers 09H30, soit ... Lire la suite
-
(AOF) - Nvidia a présenté hier soir des résultats meilleurs que prévu, mais son activité de produits pour les centres de données a déçu. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a vu son ... Lire la suite
-
"Les taux d'effort les plus extrêmes" pour la santé "sont acquittés par des ménages souvent modestes, parfois retraités, parfois en affection de longue durée", souligne la Drees. Les actifs en emploi utilisent une plus grande part de leurs revenus pour leur dépenses ... Lire la suite
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer