Les utilisateurs en Chine et à Hong Kong ne peuvent pas accéder au site web de SpaceX ni aux documents relatifs à son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les documents marketing relatifs à l'introduction en bourse de SpaceX sont inaccessibles, selon une enquête de Reuters

* Cloudflare estime que ce blocage inhabituel est probablement une décision de l'entreprise

* La popularité de Musk en Chine contraste avec la méfiance des États-Unis face à un investissement chinois présumé

par Summer Zhen et Kane Wu

Le site web de SpaceX et les documents marketing relatifs à son introduction en bourse étaient inaccessibles vendredi à Hong Kong et en Chine continentale, selon une enquête de Reuters, une mesure qui risque de freiner la participation des investisseurs de ces régions à une introduction en bourse qui devrait être la plus importante au monde.

SpaceX SPCX.O , dirigée par Elon Musk, vise à lever 75 milliards de dollars , soit le montant le plus élevé jamais atteint lors d'une introduction en bourse, dans le cadre d'une opération qui valoriserait l'entreprise à 1 750 milliards de dollars, la propulsant immédiatement dans le classement des 10 entreprises cotées aux États-Unis les plus valorisées.

La société a lancé jeudi à New York une série de roadshows de promotion et les documents relatifs à l’introduction en bourse ont été publiés sur son site web, accessible aux utilisateurs de la plupart des grands marchés asiatiques, à l’exception de la Chine continentale et de Hong Kong, selon une enquête de Reuters.

Les investisseurs institutionnels et particuliers consultent les documents de promotion d'une introduction en bourse afin de mieux se familiariser avec les activités et les détails financiers des entreprises candidates, pour s'assurer de choisir les meilleurs prospects d'investissement.

Reuters n'a pas pu déterminer immédiatement pourquoi et depuis quand l'accès au site web de SpaceX, l'entreprise spécialisée dans les fusées, les satellites et l'IA, ainsi qu'aux documents relatifs à l'introduction en bourse, était restreint en Chine continentale et à Hong Kong, premier centre financier mondial.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de travail aux États-Unis.

Les porte-parole des banques chefs de file de l'introduction en bourse, Bank of America BAC.N , Citigroup C.N , Goldman Sachs GS.N , JPMorgan JPM.N et Morgan Stanley MS.N , n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

POURRAIT ÊTRE LA PREMIÈRE ENTRÉE EN BOURSE AUX ÉTATS-UNIS À DÉPASSER 1 000 MILLIARDS DE DOLLARS

L'introduction en bourse de SpaceX a suscité un intérêt mondial et cette cotation pourrait devenir la première entrée sur le marché américain à dépasser les 1 000 milliards de dollars, ce qui en ferait immédiatement l'une des sociétés cotées en bourse les plus valorisées au monde.

Outre une longue liste de géants de Wall Street, la banque japonaise Mizuho et Macquarie Capital en Australie participent à la gestion de l'introduction en bourse de SpaceX dans la région Asie-Pacifique, comme l'a montré la présentation du roadshow.

Un message "Erreur 1009" s'affichait en réponse aux tentatives d'accès au site web de la société et à ses documents marketing, tant en Chine continentale que dans le centre financier mondial de Hong Kong, comme l'a révélé l'enquête de Reuters.

Le fournisseur de sécurité web Cloudflare a indiqué que l'explication la plus courante de cette erreur était que le propriétaire du site web avait "banni" l'accès au pays ou à la région de l'adresse IP concernée.

Un tel blocage relève généralement d'une décision de l'entreprise, a déclaré Francis Fong, président honoraire de la Fédération des technologies de l'information de Hong Kong.

Bien que les utilisateurs de Hong Kong aient également été dans l'impossibilité d'accéder à certains sites web du gouvernement américain ces dernières années, de tels cas sont rares pour les grandes entreprises, a-t-il ajouté.

Musk est une figure très connue en Chine, la deuxième économie mondiale, où le succès de ses véhicules électriques Tesla fait de lui l’une des personnalités étrangères les plus populaires du monde des affaires.

En février, deux sénateurs démocrates américains ont exhorté le Pentagone à procéder à un examen immédiat de SpaceX, suite à des accusations selon lesquelles des investisseurs chinois auraient secrètement acquis des participations dans le fabricant de fusées à capitaux privés, invoquant des risques potentiels pour la sécurité nationale.