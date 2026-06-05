En Corée du Sud, le patron de Nvidia promet des "surprises" et mise sur la robotique

Jensen Huang, PDG de Nvidia, à Taipei, le 2 juin 2026 ( AFP / I-HWA CHENG )

Le patron du groupe américain Nvidia, Jensen Huang, a affirmé vendredi prévoir "quelques surprises" pour sa visite à Séoul, où il rencontrera vendredi des dirigeants de la tech, prédisant que la robotique sera le prochain secteur-clé de croissance sud-coréenne.

M. Huang, dirigeant de l'entreprise la plus valorisée au monde, se rend en Corée du Sud --pays des principaux fabricants de puces-mémoires Samsung Electronics et SK hynix-- dans la foulée du salon Computex à Taipei.

Jensen Huang avait fait grand bruit l'an dernier lors de sa visite dans le pays, en annonçant que Nvidia fournirait 260.000 de ses puces les plus avancées à la Corée du Sud.

"J'apporte avec moi pas mal de business pour la Corée. J'ai quelque surprises", a-t-il déclaré vendredi à la presse à son arrivée à l'aéroport de Gimpo, en refusant d'en dire davantage.

Il a ajouté que la robotique allait devenir "le prochain grand secteur ici en Corée du Sud", un pays "extraordinaire dans la fabrication, la mécatronique (conception de systèmes intelligents autonomes, NDLR) et aussi l'intelligence artificielle".

"La fusion de toutes ces technologies, c'est la robotique parfaite", a-t-il insisté, avant d'entamer un programme chargé dans la capitale sud-coréenne.

Il doit notamment rencontrer des dirigeants des sud-coréens SK Group, Hyundai Motor Group, LG Corp et Naver dans un barbecue coréen autour de poitrine de porc grillée, afin de discuter de puces, de robotique, d'IA physique et de centres de données.

L'an dernier, Jensen Huang avait attiré l'attention en dégustant du poulet frit et de la bière en compagnie du président de Samsung et du président exécutif de Hyundai Motor.

Avant ce nouveau repas scruté par les médias, il a visité vendredi un café de jeux vidéo géré par l'organisation sud-coréenne d'e-sports T1, où il a rencontré Faker, joueur majeur de "League of Legends".

Nvidia avait contribué à populariser les unités de traitement graphique (GPU) à la fin des années 1990, posant les bases du jeu vidéo moderne haute performance.

Ses fans et les joueurs sud-coréens s'étaient rassemblés sur place, visiblement enthousiastes, le filmant avec leurs smartphones.

Le voyage de Jensen Huang intervient alors que l'essor mondial de l'IA stimule une forte demande pour les puces-mémoire de Samsung Electronics et SK hynix, contribuant à soutenir la croissance économique de la Corée du Sud et faisant flamber son marché boursier.

SK hynix, principal fournisseur de produits de mémoire à haute bande passante pour Nvidia, a dépassé pour la première fois les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière en mai, rejoignant ses rivaux Samsung Electronics et l'américain Micron Technology.

Jensen Huang doit également lancer la première balle d'un match de baseball et apparaître dans l'une des émissions de télévision les plus populaires du pays.