L'Europe ouvre en baisse, sur fond de pessimisme au Moyen-Orient

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets dans la City de Londres
Les principales Bourses européennes ouvrent dans le rouge en début de séance vendredi, le pessimisme concernant la situation au Moyen-Orient prenant le dessus après que le Hezbollah a rejeté la trêve au Liban.
À Paris, le CAC 40 perd 0,01% à 8.243,40 points vers 07h27 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,34% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,17%.
L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,49%, le FTSEurofirst 300 de 0,26% et le Stoxx 600 de 0,22%.
La séance s'ouvre une note pessimiste concernant le conflit au Moyen-Orient, le Hezbollah ayant rejeté jeudi le cessez-le-feu annoncé par Beyrouth et Israël, conclu sous l'égide des États-Unis, assombrissant les perspectives de voir Téhéran et Washington parvenir à un accord.
L'Iran a également conditionné tout accord avec les États-Unis à l'arrêt définitif des hostilités au Liban, laissant également entendre qu'il pourrait rompre la trêve pour intervenir en soutien au Hezbollah.
En France, les données publiées vendredi montrent que la production industrielle a enregistré une hausse surprise en avril, tandis que le déficit commercial s'établit à 5,6 milliards d'euros pour le même mois.
Plus tard dans la journée, les opérateurs surveilleront le PIB révisé de la zone euro pour le premier trimestre, avant d'examiner à 12h30 GMT le rapport sur l'emploi aux États-Unis.
Ces données viendront clore une semaine marquée sur le plan des indicateurs économiques par les chiffres de l'inflation en zone euro qui a accéléré à 3,2% en mai.
"Même si cette accélération des prix hors pétrole vient principalement d'effets de base et des prix volatils, cela renforcera probablement les craintes de la BCE sur les effets de second tour du choc énergétique", a écrit dans une note Xavier Chapard, adjoint au directeur de la recherche chez LBP AM dans une note.
"Cela rend quasi inévitable une hausse de taux mi-juin et augmente le risque d'une autre hausse de taux cet été (même si notre scénario continue d'intégrer seulement une hausse de taux cette année).
Le ministre des Transports français, Philippe Tabarot, a par ailleurs déclaré vendredi qu'il n'y a pas de craintes concernant l'approvisionnement en carburant en France cet été à l'approche de la haute saison touristique.
Aux valeurs, Air France-KLM perd 1,66% au gré d'un changement de recommandation de Barclays, le courtier ayant abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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