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L'Europe ouvre en baisse, sur fond de pessimisme au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 10:04

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets dans la City de Londres

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes ouvrent dans le ‌rouge en début de séance vendredi, le pessimisme concernant la situation au Moyen-Orient prenant le dessus ​après que le Hezbollah a rejeté la trêve au Liban.

À Paris, le CAC 40 perd 0,01% à 8.243,40 points vers 07h27 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,34% et à Londres, le ​FTSE 100 cède 0,17%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,49%, le FTSEurofirst 300 de 0,26% et le Stoxx 600 de 0,22%.

La ​séance s'ouvre une note pessimiste concernant le conflit au ⁠Moyen-Orient, le Hezbollah ayant rejeté jeudi le cessez-le-feu annoncé par Beyrouth et Israël, conclu ‌sous l'égide des États-Unis, assombrissant les perspectives de voir Téhéran et Washington parvenir à un accord.

L'Iran a également conditionné tout accord avec les États-Unis à l'arrêt ​définitif des hostilités au Liban, ‌laissant également entendre qu'il pourrait rompre la trêve pour intervenir en ⁠soutien au Hezbollah.

En France, les données publiées vendredi montrent que la production industrielle a enregistré une hausse surprise en avril, tandis que le déficit commercial s'établit à 5,6 milliards d'euros pour le ⁠même mois.

Plus tard dans ‌la journée, les opérateurs surveilleront le PIB révisé de la zone euro pour ⁠le premier trimestre, avant d'examiner à 12h30 GMT le rapport sur l'emploi aux États-Unis.

Ces données ‌viendront clore une semaine marquée sur le plan des indicateurs économiques par les ⁠chiffres de l'inflation en zone euro qui a accéléré à 3,2% en ⁠mai.

"Même si cette accélération ‌des prix hors pétrole vient principalement d'effets de base et des prix volatils, cela renforcera probablement ​les craintes de la BCE sur les effets ‌de second tour du choc énergétique", a écrit dans une note Xavier Chapard, adjoint au directeur de la recherche chez ​LBP AM dans une note.

"Cela rend quasi inévitable une hausse de taux mi-juin et augmente le risque d'une autre hausse de taux cet été (même si notre scénario continue d'intégrer ⁠seulement une hausse de taux cette année).

Le ministre des Transports français, Philippe Tabarot, a par ailleurs déclaré vendredi qu'il n'y a pas de craintes concernant l'approvisionnement en carburant en France cet été à l'approche de la haute saison touristique.

Aux valeurs, Air France-KLM perd 1,66% au gré d'un changement de recommandation de Barclays, le courtier ayant abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne.

(Rédigé par Coralie ​Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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