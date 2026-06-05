Les Bourses européennes sans direction claire à l'ouverture

Le siège d'Euronext à La Défense, près de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Les Bourses européennes ont ouvert sans direction claire vendredi, tiraillée entre les incertitudes au Moyen-Orient, les prix du pétrole et une pause dans la ruée sur l'intelligence artificielle, en attendant les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis.

Paris misait sur l'optimisme (+0,16%) à l'inverse de Londres (-0,19%), Francfort (-0,24%) et Milan (-0,11%).

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