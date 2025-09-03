Les utilisateurs de PayPal et Venmo bénéficient d'un accès anticipé au navigateur d'IA Comet de Perplexity

Les utilisateurs de PayPal PYPL.O et de Venmo aux États-Unis et sur certains marchés mondiaux recevront un accès anticipé au nouveau navigateur Comet de Perplexity, alimenté par l'IA, grâce à un essai de 12 mois de l'abonnement Pro de la startup, a déclaré mercredi la société de paiements numériques.

La startup NVDA.O , soutenue par Nvidia, fournit des outils de recherche d'intelligence artificielle qui délivrent des résumés d'informations aux utilisateurs, cherchant à concurrencer OpenAI et Google dans le secteur de la recherche alimentée par l'IA.

L'abonnement à Perplexity Pro vaut 200 dollars par an ou 20 dollars par mois. Il s'agit de l'une des premières offres disponibles pour les clients dans le nouveau hub d'abonnements de PayPal, qui aide les utilisateurs à visualiser et à gérer les paiements d'abonnements récurrents, a déclaré la société.

L'offre permet également à Perplexity d'accéder aux plus de 430 millions d'utilisateurs de PayPal, depuis le deuxième trimestre, et de bénéficier d'une période d'essai Pro de 12 mois.

La startup spécialisée dans l'IA a lancé Comet début juillet et l'a mis à la disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs le mois dernier. Le navigateur intègre les outils d'IA de Perplexity directement dans la navigation web, ce qui permet aux utilisateurs de poser des questions sur des données personnelles telles que les courriels, les calendriers ou l'historique de navigation, et d'effectuer des tâches telles que la planification de réunions ou le résumé de pages web.

Les utilisateurs américains peuvent s'inscrire à Perplexity Pro directement dans l'application PayPal à partir de mercredi, tandis que les clients internationaux sur certains marchés peuvent activer l'offre en sélectionnant PayPal à la caisse lors de l'inscription à Perplexity en ligne.

Perplexity travaille également sur une version mobile de Comet et la société est en pourparlers avec les fabricants de smartphones pour distribuer le navigateur sur les appareils mobiles, a déclaré la directrice générale de Perplexity à Reuters en juillet.

Comet est disponible pour les abonnés Perplexity Max et Pro, avec un accès plus large et des fonctionnalités Comet Plus incluses pour les niveaux payants.

En mai, Perplexity a établi un premier partenariat avec PayPal afin de permettre des achats directs dans son interface de chat, renforçant ainsi son offre de commerce agentique.