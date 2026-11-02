Les utilisateurs de Binance ont retiré environ 5 milliards de dollars après la reprise des services, selon le Financial Times

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Les utilisateurs de Binance ont retiré environ 5 milliards de dollars depuis que la plateforme d'échange de cryptomonnaies a repris ses activités après un vol de 6 ,3 milliards de dollars, a rapporté lundi le Financial Times, citant des chiffres fournis par la plateforme d'analyse de cryptomonnaies DefiLlama.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.