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Les utilisateurs de Binance ont retiré environ 5 milliards de dollars après la reprise des services, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 11:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les utilisateurs de Binance ont retiré environ 5 milliards de dollars depuis que la plateforme d'échange de cryptomonnaies a repris ses activités après un vol de 6 ,3 milliards de dollars, a rapporté lundi le Financial Times, citant des chiffres fournis par la plateforme d'analyse de cryptomonnaies DefiLlama.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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