Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA vont renouveler les dérogations pour certains sites nucléaires iraniens Reuters • 30/01/2020 à 15:03









WASHINGTON/PARIS, 30 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis vont autoriser les entreprises russes, chinoises et européennes impliquées dans la lutte contre la prolifération nucléaire en Iran à y poursuivre leurs activités, mais sanctionneront l'Organisation iranienne de l'Energie atomique (OIEA) et à ses dirigeants, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques. L'administration Trump va accorder des dérogations qui permettront aux entreprises non américaines de continuer à traiter avec l'OIEA sans tomber sous le coup des sanctions, qui ont été rétablies lorsque les Etats-Unis ont dénoncé en 2018 l'accord international sur le programme nucléaire de la République islamique, puis alourdies ensuite, a-t-on précisé. Le renouvellement pour deux mois de ces dérogations permettra entre autre la poursuite des travaux de non-prolifération sur le réacteur de recherche à eau lourde d'Arak, sur celui de Téhéran et à la centrale nucléaire de Bushehr. "Il y avait des divergences entre le Trésor américain et le Département d'Etat. Le Trésor a gagné. Il y a une volonté d'alourdir les sanctions. C'est donc une surprise, mais d'autres jugent les dérogations vitales pour garantir la non-prolifération", a déclaré un diplomate occidental bien informé. Un membre de l'administration américaine a confirmé que les dérogations allaient être renouvelées. L'OIEA et son directeur Ali Akbar Salehi seront en revanche sanctionnés, selon le diplomate occidental et le haut fonctionnaire américain, ce qui aura des conséquences sur les activités nucléaires civiles et l'achat du matériel nécessaire sur les sites concernés par les dérogations. Le département d'Etat devrait l'annoncer dans la journée. Certains à Washington s'opposaient au renouvellement des dérogations, qui tranche avec la campagne de "pressions maximales" voulue par Donald Trump pour contraindre Téhéran à négocier un nouvel accord. Selon le diplomate occidental sus-cité, les Etats-Unis ont probablement choisi de les renouveler pour la centrale de Bushehr parce que la compagnie russe qui y est impliquée fournit également du combustible nucléaire à des installations américaines. Les dérogations concernant le site de Fordow ont été suspendues en novembre, lorsque Téhéran à ordonné la reprise de l'enrichissement d'uranium sur ce site souterrain. (Humeyra Pamuk et John Irish, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.