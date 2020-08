Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA veulent un retour imminent aux sanctions de l'Onu contre l'Iran Reuters • 15/08/2020 à 01:10









NEW YORK, 15 août (Reuters) - Les Etats-Unis vont chercher à déclencher "dans les prochains jours" un retour automatique à l'ensemble des sanctions internationales contre l'Iran, a déclaré vendredi l'ambassadrice américaine aux Nations unies dans un communiqué. Kelly Craft a fait cette annonce après que le Conseil de sécurité de l'Onu a rejeté un peu plus tôt une proposition américaine visant à prolonger, sans limitation de durée, l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran qui doit expirer en octobre. Washington avait prévenu qu'en cas de mise en échec de son projet de résolution, il pourrait tenter de déclencher le "snapback" prévu par l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien. Ce mécanisme permet un retour automatique au régime de sanctions internationales contre l'Iran qui prévalaient auparavant. (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.