Les USA sanctionnent aussi des responsables biélorusses

WASHINGTON, 2 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis ont infligé vendredi des sanctions contre huit responsables de Biélorussie, dont son ministre de l'Intérieur, à la suite de la réélection, jugée frauduleuse par les pays occidentaux, du président Alexandre Loukachenko en août. L'Union européenne a elle aussi décidé vendredi des sanctions contre le ministre biélorusse de l'Intérieur, Iouri Karaev. Les Etats-Unis comme l'UE l'accusent de mener une violente répression contre les opposants à Alexandre Loukachenko, qui manifestent régulièrement contre sa réélection. Les personnalités frappées par les sanctions décidées par Washington sont soumises à un gel de leurs avoirs et aucun Américain n'est autorisé à commercer avec elles. (version française Bertrand Boucey)

