Les USA saisissent un nouveau pétrolier lié au Venezuela avant la rencontre Trump-Machado

par Idrees Ali et Phil Stewart

Les États-Unis ont procédé à une nouvelle saisie de pétrolier lié au Venezuela, ont déclaré jeudi des responsables américains à Reuters, avant une rencontre entre Donald Trump et la dirigeante de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado.

Il s'agit de la sixième saisie, au cours de dernières semaines, d'un navire transportant ou ayant transporté du pétrole vénézuélien. L'opération a eu lieu dans les Caraïbes, ont précisé les responsables, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Le Commandement Sud de l'armée américaine a confirmé cette saisie du tanker Veronica, précisant qu'elle avait eu lieu avant l'aube et s'était déroulée "sans incident".

Le Veronica "opérait au mépris de la quarantaine établie par le président Donald Trump pour les navires sanctionnés dans les Caraïbes", a ajouté l'armée dans un communiqué.

"Le seul pétrole qui quittera le Venezuela sera celui qui est coordonné correctement et légalement."

Les saisies ont commencé dans le cadre de la campagne de Donald Trump visant à forcer le président vénézuélien Nicolas Maduro à quitter le pouvoir, qui s'est conclue par la capture et l'emprisonnement de celui-ci et de son épouse à l'issue d'une opération des forces américaines dans le pays menée le 3 janvier.

Donald Trump a depuis déclaré que les États-Unis comptaient contrôler indéfiniment les ressources de brut du Venezuela afin de reconstruire l'industrie pétrolière délabrée du pays.

Les tankers saisis jusqu'à présent étaient soumis aux sanctions américaines ou faisaient partie d'une "flotte fantôme" de navires non réglementés qui dissimulent leur origine pour transporter du pétrole provenant de grands producteurs soumis à des sanctions, soit l'Iran, la Russie ou le Venezuela.

Les États-Unis ont saisi la semaine dernière un pétrolier battant pavillon russe qui était escorté par un sous-marin russe après l'avoir poursuivi pendant plus de deux semaines à travers l'Atlantique, une opération que Moscou a condamnée.

La saisie annoncée jeudi a eu lieu à quelques heures d'une rencontre entre Donald Trump et Maria Corina Machado, qui sera leur premier tête-à-tête depuis que les États-Unis ont renversé Nicolas Maduro.

Le locataire de la Maison blanche a par le passé qualifié Maria Corina Machado de "combattante de la liberté", mais il a rejeté l'idée de la nommer à la tête du Venezuela après l'éviction de Nicolas Maduro, estimant qu'elle ne bénéficiait pas d'un soutien national suffisant.

Une évaluation classifiée de la CIA présentée à Donald Trump a conclu que les loyalistes, y compris la présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez, étaient mieux placés pour maintenir la stabilité du pays.

(Reportage Idrees Ali et Phil Stewart, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)