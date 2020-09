Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA réduisent leur contingent militaire en Irak Reuters • 09/09/2020 à 13:56









(Actualisé avec annonce officielle) WASHINGTON, 9 septembre (Reuters) - L'armée américaine a annoncé mercredi une réduction de ses effectifs déployés en Irak, qui passeront de 5.200 à 3.000 militaires d'ici la fin du mois. Cette officialisation était attendue de longue date. Reuters a rapporté le mois dernier les Etats-Unis allaient réduire leur présence militaire en Irak d'environ un tiers. Les troupes américaines déployées en Irak contribuent à la lutte contre l'organisation Etat islamique (EI) mais les responsables de la coalition internationale jugent les forces irakiennes désormais aptes à contenir cette menace par elles-mêmes. "Nous continuons à développer nos programmes de partenariat qui renforcent les forces irakiennes et nous permettent de réduire notre présence en Irak", a dit le général de "marines" Frank McKenzie, chef du commandement central américain, lors d'une visite en Irak. Le président américain Donald Trump, qui tentera de se faire réélire le 3 novembre, avait notamment mené campagne en 2016 en promettant de mettre un terme aux "guerres sans fin" des Etats-Unis, qui continuent néanmoins de disposer de contingents réduits dans des pays comme l'Afghanistan, l'Irak et la Syrie. (Idrees Ali version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.