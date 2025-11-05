 Aller au contenu principal
Les USA pourraient réduire le trafic aérien de 10% d'ici vendredi en raison du "shutdown"-sources
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 22:53

(Répétition titre)

par David Shepardson

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, devrait décréter une réduction de 10% du trafic aérien dans les 40 plus grands aéroports américains à partir de vendredi si aucun accord n'est trouvé au Congrès pour mettre fin au "shutdown", ont déclaré des sources au fait de la question.

La fermeture partielle des opérations de l'administration fédérale américaine oblige 13.000 contrôleurs aériens et 50.000 membres de l'Administration de la sécurité des transports à travailler sans être rémunérés.

Sean Duffy a prévenu mardi que si le "shutdown" se poursuivait pour une semaine supplémentaire, cela pourrait mener à un "chaos de masse" et l'obliger à fermer une partie de l'espace aérien des Etats-Unis au trafic aérien.

Les compagnies aériennes ont appelé à de nombreuses reprises à une fin du "shutdown", entré mercredi dans son 36e jour, mettant en garde contre les risques pesant sur la sécurité aérienne.

(David Shepardson; version française Camille Raynaud)

