Les USA ont créé moins d'emplois que prévu en septembre

Les créations d'emploi aux Etats-Unis ont ralenti bien plus fortement que prévu en septembre et le taux de chômage a augmenté, témoignant d'une décélération du marché du travail, montre le rapport mensuel publié ce vendredi par le Département du Travail.

L'économie américaine a créé seulement 29 000 emplois non-agricoles le mois dernier, tandis que le taux de chômage s'est établi à 4,2% contre 4,1% en août.

A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne 90 000 créations d'emploi pour un taux de chômage resté inchangé.

Autre signe de l'essoufflement du marché du travail, la statistique des créations de postes pour le mois de juillet a été révisée à la baisse, de 31 000 à 21 000, tout comme celle du mois d'août, qui ressort finalement à 133 000 contre 162 000 en précédente estimation.

Les contrats à terme sur les principaux indices de Wall Street et les Bourses en Europe ont légèrement accentué leurs gains suite à la publication de ces statistiques inférieures aux attentes, qui pourraient pousser la Réserve fédérale à ne pas relever trop vite ses taux afin de préserver la croissance économique américaine.