Les USA ont commandé des doses du potentiel vaccin de Moderna, dit Trump

WASHINGTON, 12 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont conclu un accord avec Moderna MRNA.O pour obtenir 100 millions de doses du potentiel vaccin du laboratoire américain contre le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, a annoncé mardi le président américain Donald Trump au cours d'une conférence de presse. L'administration fédérale américaine avait déjà scellé des accords similaires pour le candidat vaccin de Sanofi et GSK et celui de Johnson & Johnson. (Carl O'Donnell; version française Jean Terzian)

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -4.74%