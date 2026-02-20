Les USA négocient avec l'Inde la vente de pétrole vénézuélien, dit un envoyé américain

par Abhirami G et Nidhi Verma

Les États-Unis sont en "négociation active" concernant la vente de pétrole vénézuélien à l'Inde, afin d'aider New Delhi à diversifier ses sources d'approvisionnement en brut, a déclaré vendredi l'envoyé américain Sergio Gor.

Les États-Unis ont fait de la diversification par rapport au pétrole russe une condition pour réduire les droits de douane sur les importations d'Inde, troisième importateur et consommateur mondial de pétrole.

"Le département de l'Énergie est en discussions avec le ministère (indien) de l'Énergie ici, et nous espérons donc avoir très bientôt des nouvelles à ce sujet", a déclaré Sergio Gor à la presse en marge d'un événement à New Delhi, où l'Inde a rejoint l'initiative Pax Silica menée par les États-Unis et visant à mettre en place une chaîne d'approvisionnement en silicium pour les produits de haute technologie.

Au début du mois, le président américain Donald Trump a accepté de réduire les droits de douane sur les produits indiens à 18% dans le cadre d'un accord commercial provisoire.

Il a également supprimé une taxe punitive de 25% après que l'Inde a accepté de mettre fin à ses achats de pétrole russe qui, selon les États-Unis, contribuent à financer l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Il a déclaré que l'Inde achèterait davantage de pétrole aux États-Unis et éventuellement au Venezuela.

Un accord commercial définitif avec l'Inde sera signé "très prochainement", car "quelques ajustements" sont nécessaires, a déclaré Sergio Gor, ajoutant que le président Donald Trump avait été invité en Inde par le Premier ministre Narendra Modi.

L'accord commercial provisoire devrait entrer en vigueur en avril et les États-Unis devraient publier ce mois-ci une notification officielle visant à réduire à 18% leurs droits de douane sur les produits indiens, a déclaré vendredi le ministre indien du Commerce, Piyush Goyal.

Les États-Unis et leurs alliés ont imposé des sanctions au secteur énergétique russe à la suite de l'invasion de la Russie en 2022. L'Inde est alors devenue le premier client du pétrole brut russe transporté par voie maritime, qu'elle a acheté à des prix défiant toute concurrence, au grand dam des pays occidentaux.

"En ce qui concerne le pétrole, il y a un accord (...) Nous avons vu l'Inde diversifier ses sources d'approvisionnement en pétrole. Il y a un engagement. Ce n'est pas par rapport à l'Inde. Les États-Unis ne veulent pas que quiconque achète du pétrole russe", a déclaré Sergio Gor.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que les États-Unis avaient proposé la vente de pétrole vénézuélien à l'Inde afin de remplacer les importations de pétrole russe.

Ils ont accordé des licences aux sociétés commerciales Vitol et Trafigura pour commercialiser et vendre des millions de barils de pétrole vénézuélien après avoir capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro le mois dernier et conclu un accord d'approvisionnement avec la présidente par intérim Delcy Rodriguez.

Les sociétés publiques Indian Oil Corp IOC.NS , Hindustan Petroleum HPCL.NS et Bharat Petroleum BPCL.NS ainsi que les raffineurs privés Reliance Industries RELI.NS et HPCL-Mittal Energy ont commandé du pétrole vénézuélien, a rapporté Reuters.

(Avec la contribution de Manoj Kumar ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)