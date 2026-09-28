Les USA et l'Iran vont discuter séparément avec des médiateurs lundi ou mardi, dit un responsable

(Actualisé avec confirmation par l'agence iranienne ISNA)

Des médiateurs qatariens vont probablement s'entretenir lundi ou mardi à New York avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi, puis avec la partie américaine, a déclaré à Reuters un responsable au fait des nouvelles initiatives visant à mettre fin à la guerre.

Les discussions devraient porter sur une version amendée de la proposition iranienne de rouvrir le détroit d'Ormuz en sept jours présentée la semaine dernière en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, a précisé ce responsable, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat.

Abbas Araqchi est encore présent à New York après avoir assisté à l'Assemblée générale. On ignore pour le moment qui représenterait la partie américaine lors des discussions avec les médiateurs.

L'agence de presse semi-officielle iranienne ISNA a confirmé par la suite que le ministre rencontrerait les médiateurs aux États-Unis lundi matin, ajoutant que les deux parties allaient "examiner les dernières propositions et points de vue concernant la situation actuelle".

Le plan en sept jours de Téhéran prévoit la fin de toutes les hostilités en Iran et au Liban, le déblocage d'actifs iraniens représentant plusieurs milliards de dollars, la levée des sanctions sur le pétrole de la République islamique et celle du blocus américain sur ses ports.

Téhéran autoriserait alors la réouverture du détroit d'Ormuz et les deux parties reprendraient leurs négociations au sujet du programme nucléaire iranien.

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi avoir rejeté la proposition iranienne, affirmant que Téhéran souhaitait un accord rapide en raison de la pression économique à laquelle le pays est soumis.

Il a toutefois également indiqué dimanche à Axios qu'il s'attendait à ce que les négociateurs américains entament de nouvelles discussions cette semaine.

Abbas Araqchi a pour sa part déclaré dimanche que les médiateurs n'avaient pas officiellement fait part à Téhéran du rejet américain et que l'Iran attendait la position définitive de Washington avant de décider de la suite à donner.

"Nos conditions sont claires, et toute initiative visant à rouvrir le détroit d'Ormuz dépend du respect de ces conditions", a-t-il dit, ajoutant que seule une solution négociée pourrait permettre de sortir de l'impasse.

(Reportage Andrew Mills, avec Elwely Elwelly ; rédigé par Eman Abouhassira, version française Benjamin Mallet)